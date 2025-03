Bife acebolado com arroz, feijão, salada e farofa (Imagem: Luciano Ohya | Shutterstock) / Crédito: EdiCase Culinaria Tradicional

Para quem busca refeições rápidas, saborosas e equilibradas para o dia a dia, o prato feito, famoso PF, é uma excelente opção. Tradicional em restaurantes e lanchonetes de todo o Brasil, ele combina ingredientes simples, mas nutritivos, garantindo praticidade sem abrir mão do sabor. Além disso, tem um ótimo custo-benefício e pode ser adaptado de diversas formas para atender diferentes gostos e necessidades. A seguir, confira 5 opções de pratos feitos para o dia a dia!

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 dente de alho descascado e picado

1/2 cebola descascada e fatiada

descascada e fatiada 1 xícara de chá de arroz branco cozido

1/2 xícara de chá de feijão-carioca cozido

1 folha de alface higienizada

2 rodelas de tomate

2 colheres de sopa de repolho roxo fatiado

1 porção de farofa Modo de preparo Em um recipiente, coloque o bife contrafilé e tempere com alho, sal e pimenta-do-reino. Após, leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio e aqueça. Disponha a carne sobre ela e grelhe os dois lados. Transfira para um prato e reserve. Na mesma frigideira, coloque a cebola e doure. Desligue o fogo e disponha sobre o bife. Sirva com o arroz branco, o feijão-carioca, a salada (alface, repolho roxo e tomate) e a farofa.

Frango à milanesa com arroz, creme de milho-verde e batata-frita Ingredientes 1 filé de frango

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

1 ovo batido

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

Óleo para fritar

1 xícara de chá de arroz branco cozido

1 porção de batata frita

350 g de milho-verde

1 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de farinha de trigo

2 colheres de sopa de creme de leite Modo de preparo Em um recipiente, coloque o filé de frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Em três recipientes diferentes, coloque o ovo batido, a 1/2 xícara de chá de farinha de trigo e a farinha de rosca. Passe o filé de frango na farinha de trigo, depois no ovo e, por último, na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o filé e frite até dourar. Retire da panela e disponha em um recipiente com papel-toalha. Reserve. Em um liquidificador, coloque metade do milho-verde e o leite e bata até ficar homogêneo. Reserve. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Junte as duas colheres de sopa de farinha de trigo e misture até formar uma pasta. Adicione o creme batido e o restante do milho-verde e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Finalize com o creme de leite e desligue o fogo. Sirva o creme de milho-verde acompanhado com o filé de frango à milanesa, o arroz branco e as batatas fritas. Filé de peixe grelhado com arroz, batata cozida e salada Ingredientes 1 filé de merluza

Suco de 1/2 limão

Cheiro-verde picado, sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

1 dente de alho descascado e picado

1 xícara de chá de arroz branco cozido

1 batata descascada e cortada em cubos

1 folha de alface

2 rodelas de tomate sem sementes

2 rodelas de pepino

1 colher de sopa de cenoura descascada e ralada

Água para cozinhar as batatas Modo de preparo Em um recipiente, coloque o filé de merluza e tempere com suco de limão, sal, pimenta-do-reino e alho. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o peixe sobre a panela e grelhe os dois lados por 3 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Em uma panela, coloque a batata, cubra com água e coloque sal. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e aguarde esfriar. Tempere com sal, azeite de oliva e cheiro-verde. Em um prato, disponha o filé de peixe e sirva acompanhado com o arroz, a salada (alface, tomate, pepino e cenoura) e as batatas. Bife à parmegiana com arroz e batata frita (Imagem: Norberto Marques | Shutterstock) Bife à parmegiana com arroz e batata frita Ingredientes 1 bife de contrafilé

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

1 ovo batido

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

Óleo para fritar

1/2 xícara de chá de molho de tomate

2 fatias de queijo muçarela

1 xícara de arroz branco cozido

1 porção de batata frita Modo de preparo Em um recipiente, coloque o bife contrafilé e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Em três recipientes diferentes, coloque o ovo, a farinha de trigo e a farinha de rosca. Passe o bife de contrafilé na farinha de trigo, depois no ovo e, por último, na farinha de rosca. Reserve.