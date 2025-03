7 dicas para evitar problemas de coluna trabalhando sentado

1. Ajuste a altura da cadeira e da mesa

O primeiro passo para evitar dores nas costas é garantir uma posição ergonômica correta. A altura da cadeira deve permitir que os pés fiquem completamente apoiados no chão e os joelhos formem um ângulo de 90 graus. Já a mesa deve estar na altura dos cotovelos, evitando que os ombros fiquem tensionados.

2. Mantenha a postura correta

É comum ir relaxando a postura ao longo do dia, mas isso pode ser prejudicial à coluna. “O ideal é manter as costas retas e apoiadas no encosto da cadeira. Os ombros devem estar relaxados, e o pescoço alinhado com a tela do computador”, orienta Dr. Guilherme Porceban.

3. Invista em uma cadeira ergonômica

Trabalhar sentado por longos períodos exige um bom suporte para a coluna. Se possível, invista em uma cadeira ergonômica com apoio para a lombar e ajuste de altura. Caso sua cadeira não tenha esse suporte, uma almofada ou rolo na região lombar pode ajudar a manter a curvatura natural das costas.