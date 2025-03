Veja como a saúde do intestino interfere no emagrecimento

A qualidade da microbiota intestinal pode determinar a eficiência do metabolismo e como o corpo processa gorduras e carboidratos

Quando se fala em emagrecimento, a maioria das pessoas foca apenas na quantidade de calorias ingeridas e gastas. No entanto, um fator essencial para o sucesso desse processo é frequentemente ignorado: a saúde intestinal. A nutróloga Dra. Camila Ciancio, especialista em saúde e bem-estar, explica que o intestino desempenha um papel fundamental no metabolismo e na regulação do peso corporal.

O intestino não é apenas um órgão responsável pela digestão, mas também abriga um complexo ecossistema de microrganismos benéficos, conhecidos como microbiota intestinal, que influencia diretamente a absorção de nutrientes, o controle da fome, a regulação da inflamação e até o equilíbrio hormonal.