5 dicas para renovar o guarda-roupa para o outono

Com a chegada do outono, em 20 de março, as temperaturas começam a cair, e adaptar o guarda-roupa para os dias mais frescos é essencial. Para isso, é possível transformar peças de verão em looks outonais elegantes e confortáveis com pequenos ajustes e customizações.

A seguir, Evandro Macedo, da Tem Jeito, rede especializada em costura e customização, lista cinco dicas para reaproveitar suas roupas e dar um novo ar ao seu estilo nesta estação. Confira!