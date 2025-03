Veja hábitos que ajudam a dormir melhor

A qualidade do sono tem impacto direto na saúde física e mental. No entanto, no Brasil, noites bem dormidas não são a realidade da maioria das pessoas, visto que 65% dos brasileiros passam por problemas de qualidade do sono, de acordo com pesquisa da Associação Brasileira do Sono.

A importância de dormir bem é tão grande que outro estudo, conduzido por pesquisadores australianos, apontou que uma noite mal dormida tem o mesmo efeito do álcool ao volante. Segundo o levantamento, dormir menos de cinco horas na noite anterior aumenta o risco de acidentes de trânsito, tornando-o semelhante ao de dirigir com níveis de álcool acima do permitido por lei.