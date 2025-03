BBB 25: 7 curiosidades sobre a emparedada Thamiris

Nesta semana, Thamiris está no Paredão e disputa a permanência no BBB 25. Na dinâmica, a carioca, que entrou no reality show ao lado da irmã Camilla, foi a mais votada da casa. Com o direito ao contragolpe, ela escolheu Aline, que, por sua vez, puxou Gracyanne Barbosa para a berlinda. No entanto, Gracyanne venceu a Prova Bate-Volta, deixando Thamiris, Aline e Vinícius — indicado pelo líder Maike — na briga para continuar no jogo.

Além de ser nutricionista, Thamiris tem um lado artístico pouco conhecido pelo público. Ela gosta de trabalhar com argila, criar esculturas e pintar — um hobby que começou como uma forma de aliviar o estresse. Seu apartamento é decorado com suas pinturas.

Thamiris é tutora de um cachorrinho chamado Nico, que ganhou de sua ex-namorada. O pet se tornou seu grande companheiro, especialmente depois que passou a morar sozinha no bairro do Méier, no Rio de Janeiro.

Thamiris já tem planos caso ganhe o grande prêmio do programa : proporcionar uma vida mais confortável para a mãe. “Eu queria dar para minha mãe uma qualidade de vida, que ela possa passear, viajar e que dê tempo ainda para minha avó fazer isso com ela, porque elas não tiveram oportunidade de nada”, disse a sister ao Gshow.

Thamiris e Camilla, além de irmãs, tem uma amizade sólida e grande conexão (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

5. Conexão com a irmã

Thamiris e Camilla têm somente um ano de diferença de idade, o que fez com que crescessem praticamente como gêmeas. “Não existe outra pessoa no mundo que me queira melhor do que a minha irmã. A gente pode se estressar, mas eu sei que a relação que tenho com ela é para sempre. Minha mãe ensinou isso para a gente. Então, é com ela que eu conto sempre”, contou Thamiris ao gshow antes de entrar no programa.

6. Relacionamento anterior

Antes de entrar no BBB 25, Thamiris teve um relacionamento duradouro com sua ex-namorada, com quem morou junto por três anos. Apesar de não estarem mais juntas, ela já afirmou que aprendeu muito sobre si durante esse tempo.