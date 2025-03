5 receitas para os fãs de Pesadelo na Cozinha

A 4ª temporada de Pesadelo na Cozinha, comandada pelo chef francês Erick Jacquin, estreou e já tem conquistado o público, rendendo bons memes nas redes sociais. Exibido pela Band TV e disponível no streaming Max, o reality segue sua fórmula de sucesso, transformando restaurantes que estão à beira do colapso.

Com uma faca bem afiada, pique a carne na ponta da faca até obter pedaços bem pequenos. Reserve em um recipiente na geladeira para manter fresco. Em uma tigela, misture a gema de ovo com a mostarda dijon, o molho inglês e o azeite de oliva. Acrescente a cebola-roxa, o pepino em conserva, as alcaparras e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Retire a carne da geladeira e misture delicadamente com o molho preparado. Modele em um aro e finalize com cebolinha picada.

Batata frita

Descasque as batatas e corte em palitos. Lave bem e seque com um pano. Em fogo médio, aqueça o óleo em uma panela funda e frite as batatas até ficarem douradas e crocantes. Retire e escorra em papel-toalha. Tempere com sal. Sirva o steak tartare acompanhado da batata frita.