Conheça os benefícios do pilates para a saúde mental

Prática ajuda no alívio dos sintomas do estresse e da ansiedade

O estresse e a ansiedade têm se tornado um dos maiores desafios para a saúde mental dos brasileiros, impactando diretamente a qualidade de vida e a saúde física. De acordo com dados do Sistema Único de Saúde (SUS), entre janeiro e outubro de 2024, foram registrados 671.305 atendimentos ambulatoriais relacionados à ansiedade, um aumento de 14,3% em comparação com o ano anterior. Fatores como a falta de dinheiro, o desemprego, a fome e o excesso de trabalho para complementar a renda são algumas das causas que levam a esse cenário alarmante.

Diante dessa realidade, a busca por alternativas para melhorar a saúde mental tem se intensificado, e uma das opções mais eficazes é a prática regular de exercícios físicos. Entre as modalidades mais recomendadas, o pilates se destaca por seu impacto positivo no bem-estar mental. O método não só promove o fortalecimento do corpo, mas também libera endorfina, um hormônio responsável pela sensação de prazer e bem-estar.