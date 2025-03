4 características do gato da raça donskoy

O donskoy chama atenção pela aparência diferente (Imagem: Kekyalyaynen | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

O donskoy, também conhecido como don sphynx, é uma raça de gato originária da Rússia. Segundo a The International Cat Association (TICA), sua história começou em 1987, quando uma mulher resgatou uma gatinha de rua em Rostov-on-Don, notando que ela perdia os pelos com o tempo. Diferentemente de outras raças sem pelos, como o sphynx, a falta de pelagem do donskoy é causada por um gene dominante, tornando-o verdadeiramente único. Com uma pele enrugada e aparência exótica, o donskoy pode parecer frágil, mas, na realidade, é um gato forte, musculoso e extremamente ativo. Ele é conhecido por seu temperamento carinhoso e sua necessidade constante de companhia, tornando-se um excelente pet para tutores que desejam um gato interativo e cheio de personalidade.

1. Aparência física A primeira coisa que chama atenção no donskoy é sua aparência singular. Conforme a TICA, sua pele é elástica e apresenta rugas bem-marcadas em várias partes do corpo, como testa, pescoço, ombros e base da cauda. Quanto mais rugas um donskoy tem, mais valorizado ele é dentro do padrão da raça. Outro detalhe interessante é que os filhotes podem nascer com diferentes tipos de pelagem: Born bald: nascem totalmente sem pelos e permanecem assim por toda a vida;

nascem totalmente sem pelos e permanecem assim por toda a vida; Flocked: parecem sem pelos, mas possuem uma textura aveludada ao toque;

parecem sem pelos, mas possuem uma textura aveludada ao toque; Velour: nascem com uma leve penugem que desaparece gradualmente até os dois anos de idade;

nascem com uma leve penugem que desaparece gradualmente até os dois anos de idade; Brush: possuem uma pelagem ondulada ou áspera, mas não são aceitos para competições. Além da pele diferenciada, o donskoy tem olhos amendoados e ligeiramente inclinados, orelhas grandes e largas na base, e um corpo musculoso – de porte médio –, mas elegante. Sua cauda é longa e afilada, e suas patas possuem dedos finos e longos.

2. Temperamento e personalidade O donskoy é um gato extremamente afetuoso e dependente da companhia humana. De acordo com a TICA, ele se destaca por sua sociabilidade e capacidade de criar laços fortes com seus tutores. Ao contrário de gatos mais independentes, essa raça adora seguir as pessoas pela casa, participar das atividades do dia a dia e até dormir junto na cama. Ademais, ele se dá muito bem com outros animais e crianças, tornando-se uma ótima opção para famílias que desejam um gato sociável e brincalhão. Outro traço marcante de sua personalidade é a inteligência. Ele aprende rapidamente comandos, responde ao chamado do tutor e pode até ser treinado para buscar objetos. Além disso, sua natureza curiosa o torna um excelente explorador, então é importante oferecer brinquedos interativos e desafios diários para evitar o tédio. Devido à ausência de pelos, o donskoy exige uma atenção especial para manter a saúde da pele (Imagem: Viachaslau Herostratos | Shutterstock)

3. Cuidados com saúde e alimentação Por não ter pelos, o donskoy exige uma atenção especial para manter a saúde da pele e do organismo. Diferentemente de outras raças felinas, ele não possui uma barreira natural contra sujeira e oleosidade, o que pode causar acúmulo de secreção e problemas dermatológicos. Para evitar isso, é recomendado dar banhos regulares com produtos específicos para gatos sem pelos. Outro ponto importante é a sensibilidade térmica. Sem uma camada de pelos para protegê-lo, o donskoy sente frio com facilidade e pode sofrer com temperaturas extremas. Por isso, é essencial manter o ambiente sempre aquecido no inverno e protegê-lo do sol intenso no verão, pois sua pele pode queimar facilmente. A alimentação também deve ser balanceada, pois essa raça tem um metabolismo acelerado e precisa de uma dieta rica em proteínas para manter sua energia e massa muscular.