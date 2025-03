Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 07/03/2025

A sexta-feira estimulará a introspecção nos signos (Imagem: Billion Photos | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

A sexta-feira trará uma energia que estimulará tanto a introspecção quanto o desejo de avançar em diversas áreas da vida. Apesar do desejo de progresso e movimento, desafios poderão surgir em forma de mal-entendidos, ilusões e cobranças internas. Para evitar frustrações, será fundamental agir com consciência. A seguir, veja o que os astros reservam para seu signo! Áries O ariano estará em busca de desacelerar, se recolher e assimilar as informações dos movimentos vividos (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Após alguns dias movimentados, nesta sexta-feira você estará em busca de desacelerar, se recolher e assimilar as informações dos movimentos vividos. Será possível também que as responsabilidades da vida e no ambiente da sua casa pesem um pouco mais. Isso poderá despertar sentimentos de desânimo e autocobrança. Logo, esteja atento(a) para não se deixar levar por eles.

Touro O taurino buscará mais movimento em sua vida social e conhecer novos lugares e pessoas (Imagem: Allexxandar | Shutterstock) Você buscará mais movimento em sua vida social e o desejo de conhecer novos lugares, pessoas e de sair da rotina estará em alta. Apesar disso, será possível que se depare com empecilhos que atrapalharão seus planos. Atente-se, também, à tendência a se envolver em mal-entendidos e tirar conclusões equivocadas. Gêmeos O geminiano se envolverá em cuidar da vida financeira e de como lida com o dinheiro (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Você se envolverá em cuidar da vida financeira e de como lida com o dinheiro. Nesse sentido, será mais afetado(a) pelos acontecimentos nessa área. O desejo de encontrar segurança e conforto estará bem presente. No entanto, poderá se deparar com empecilhos capazes de atrapalhar os planos. Câncer O canceriano se sentirá animado e confiante para dar andamento aos projetos pessoais (Imagem: Allexxandar | Shutterstock) Após alguns dias em que você esteve em um movimento introspectivo, nesta sexta-feira se sentirá animado(a) e confiante para dar andamento aos projetos pessoais e iniciar novos movimentos. Apesar disso, será possível que se depare com empecilhos e críticas que poderão atrasar ou atrapalhar seus planos e deixá-lo(a) desanimado(a).

Leão O leonino deverá cuidar melhor do seu bem-estar espiritual e das emoções (Imagem: Allexxandar | Shutterstock) Você estará suscetível a se afetar por influências externas. Com isso, procure voltar a atenção internamente e cuidar melhor do seu bem-estar espiritual e das emoções. No entanto, será necessário se atentar à tendência a se sentir inseguro(a) e a se deixar levar por sentimentos de desânimo. Virgem O virginiano sentirá necessidade de estar com amigos e pessoas que compartilham de seus ideais (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção às relações sociais, sendo um dia propício para nutrir o espírito de solidariedade e fortalecer as amizades. Sentirá, também, a necessidade de estar com amigos e pessoas que compartilham de seus ideais e propósitos. No entanto, esteja atento(a) aos mal-entendidos e à tendência de se deixar levar por ilusões. Libra O libriano dedicará mais atenção ao campo profissional e ao que deseja se tornar no futuro (Imagem: Allexxandar | Shutterstock) Será um dia de grande envolvimento emocional com o trabalho. Você dedicará mais atenção ao campo profissional e ao que deseja se tornar no futuro. Poderá, ainda, se aproximar de pessoas que possam abrir portas para você. No entanto, esteja atento(a) à tendência a cometer enganos e a se iludir com facilidade.