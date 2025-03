10 bacias hidrográficas brasileiras e a importância delas

O Brasil tem a maior bacia fluvial mundial (Imagem: Curioso.Photograp | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

Uma bacia hidrográfica é definida como um conjunto composto por um rio principal, seus afluentes e subafluentes, que drenam as águas de um determinado território. O Brasil possui um dos maiores complexos hidrográficos do mundo, destacando assim seu gigantesco potencial hídrico. No solo nacional, há rios com grandes extensões, larguras e profundidades. Além disso, o país conta com 8% de toda água-doce da superfície da Terra e a maior bacia fluvial mundial: a bacia Amazônica. Rios de planalto e planície Embora pouco explorados, os rios de planaltos (rios localizados em regiões com relevo acidentados e altitudes variadas) são os que apresentam rupturas de declive, vales encaixados, entre outras características que propiciam geração de energia elétrica.

Como esses rios de solo são muito acidentados e irregulares, eles dificultam a navegabilidade e chamam a atenção de todo o planeta para o aproveitamento hídrico. Os principais rios são o Paraná e o São Francisco. Já os rios de planícies (que apresentam um curso mais regular) são mais utilizados para navegação fluvial e pesca. Os principais rios são o Amazonas e o Paraguai.

Bacias hidrográficas do Brasil 1. Bacia do Amazonas É a maior bacia do mundo, abrange países vizinhos (Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname) e tem o Rio Amazonas como o principal. Abrange uma área de 7.050.000 km², nascendo no Peru e entrando no Brasil com o Rio Solimões. 2. Bacia do Amapá Essa bacia é um agrupamento de diversos rios que se destacam pela importância econômica. São eles: Araguari, Oiapoque, Pedreira, Gurijuba, Cassiporé, Vila Nova, Matapi, Maracapú, entre outros. 3. Bacia do Nordeste É um agrupamento de diversos rios, como Acaraú, Jaguaribe, Piranhas, Potengi, Capibaribe, Una, Pajeú, Turiaçu, Pindaré, Grajaú, Itapecuru, Mearim e Parnaíba. Eles apresentam um papel importante no transporte de produtos agrícolas.

A bacia do Rio Tocantins é a maior bacia hidrográfica inteiramente brasileira (Imagem: Rosalba Matta-Machado | Shutterstock) 4. Bacia do Tocantins É a maior bacia hidrográfica inteiramente brasileira. Ela engloba o Rio Tocantins (Goiás) e o Rio Araguaia (Mato Grosso). Além disso, a bacia abriga a usina de Tucuruí (Pará), destinada à extração de ferro e alumínio. 5. Bacia do São Francisco Essa bacia tem grande importância política, econômica e social para a região Nordeste. Seu principal rio é o São Francisco, navegável por grande extensão e responsável por abastecer a região metropolitana de Belo Horizonte.

6. Bacia do Leste É um agrupamento de diversos rios, como Pardo, Jequitinhonha, Paraíba do Sul, Vaza-Barris, Itapicuru, Paraguaçu, entre outros. 7. Bacia do Sudoeste É um agrupamento de rios, como Jacuí, Itajaí, Ribeira do Iguape, entre outros. Eles possuem importância regional por meio do transporte, abastecimento e da geração de energia. A bacia do Rio Uruguai tem um grande potencial hidrelétrico (Imagem: F.S.W | Shutterstock)

8. Bacia do Uruguai Nessa bacia, o principal rio, o Uruguai, divide os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de fazer fronteira entre o Brasil e a Argentina, bem como entre a Argentina e o Uruguai. A bacia do Uruguai apresenta tanto um grande potencial hidrelétrico quanto uma das maiores relações energia/km² do mundo. 9. Bacia do Paraná Industrializada e urbanizada, essa bacia sustenta quase um terço da população brasileira, além da maior hidrelétrica do mundo: a usina de Itaipu (Paraná). Ela abrange as metrópoles populacionais de São Paulo, Campinas e Curitiba. O Rio Paraná é o mais importante, com seus afluentes e formadores: rio Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Iguaçu, entre outros. 10. Bacia do Paraguai Sua navegabilidade tem importância para integrar países do Mercosul. Isso ocorre devido ao fácil transporte de cargas entre as águas do Brasil, Paraguai e da Argentina.