Veja a trajetória do Corinthians no Campeonato Brasileiro

Com 7 títulos, o Timão está entre os maiores vencedores do Brasileirão

Além do Corinthians, os seguintes times participam do Brasileirão 2025: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Ceará, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Sport Recife, Vasco e Vitória.

Em 2025, o Corinthians continuará sob o comando do argentino Ramón Díaz, contratado em julho de 2024. Além disso, o Timão contratou o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, renovou o contrato do atacante Romero e dos meias André Carrillo e Breno Bidon. Ainda, acertou com o clube ucraniano Shakhtar o empréstimo do meia Maycon por mais um ano.

O Corinthians tem 7 títulos do Campeonato Brasileiro (Imagem: Vinicius Bacarin | Shutterstock)

Entre os maiores

Com 7 títulos, o Timão está entre os maiores vencedores do Brasileirão. Faturou a primeira taça em 1990, contra o São Paulo, no Morumbi. As outras 6 vieram em 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017. Fez ótima campanha em 1993, quando terminou em 3º lugar, sofrendo apenas uma derrota em toda a competição. Em 1994, foi vice-campeão. Em 2002, a equipe comandada por Parreira voltou a brigar pelo título, mas perdeu a final para o Santos.

História do time no Brasileirão

Em 2017, ano do último título brasileiro do Corinthians, o time de Fábio Carille terminou o primeiro turno invicto e somou 72 pontos no campeonato. Após vencer o Fluminense por 3 a 1, levantou a taça na Arena Corinthians. Em 2007, o clube foi rebaixado para a Série B, mas voltou à elite no ano seguinte. Em 2023, terminou o Brasileirão em 13º lugar, com 50 pontos. Em 2024, teve uma melhora e fechou a competição em 7º, com 56 pontos e 49% de aproveitamento.