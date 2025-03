7 saladas funcionais para auxiliar na dieta

As saladas funcionais são uma excelente opção para promover a saúde e auxiliar no emagrecimento, pois combinam ingredientes naturais e nutritivos que oferecem uma ampla variedade de vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes. Além disso, proporcionam sensação de saciedade, que contribui para o controle do apetite e da ingestão calórica.

Em um recipiente, coloque a alface-roxa, a cenoura, a beterraba, o tomate-cereja e o brócolis e misture delicadamente. Reserve. Em outro recipiente, coloque o vinagre de maçã, o azeite, as sementes de chia e o sal e mexa bem. Despeje a mistura sobre a salada e, com a ajuda de um garfo, misture até incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida.

Em um recipiente, coloque o pepino, o queijo branco, as folhas de hortelã, as amêndoas e os morangos e misture delicadamente. Reserve. Em outro recipiente, coloque o azeite, o vinagre, o mel e o sal e misture bem. Despeje o molho sobre a salada, mexa para incorporar e sirva em seguida.

Em um recipiente, coloque as fatias de pera, cubra com água, coloque o suco de limão e a canela em pó e deixe descansar por 2 minutos. Escorra a água e reserve. Em outro recipiente, coloque a ricota, o tomate e o sal e misture bem. Após, em um prato, disponha as folhas de espinafre e as fatias de pera. Finalize com a ricota. Sirva em seguida.

Em uma tigela grande, disponha as folhas de alface, os rabanetes e a cenoura, distribuindo-os de forma homogênea. Em um recipiente pequeno, misture o suco de limão com o azeite. Adicione o mel, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até obter uma emulsão homogênea. Regue a salada com o vinagrete de limão. Misture delicadamente para que o molho envolva todos os ingredientes sem murchar a alface. Sirva em seguida.

Em um recipiente, coloque as rodelas de berinjela, cubra com água e deixe de molho por 15 minutos. Após, escorra a água e tempere a berinjela com sal. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer, adicione as rodelas de berinjela e doure ambos os lados. Desligue o fogo e reserve.

Molho

Em um recipiente, coloque o alho, o azeite e o orégano e misture bem. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, em um prato, disponha as rodelas de tomate, as rodelas de berinjela e o queijo branco. Finalize com as folhas de manjericão. Depois, regue com o molho e sirva em seguida.

Salada de abobrinha com abacaxi

Ingredientes

1 abobrinha ralada

ralada 1 cenoura descascada e ralada

1 maço de alface picada

1 xícara de chá de folhas de manjericão

1 xícara de chá de folhas de rúcula

1 cebola-roxa descascada e picada

3 fatias de abacaxi cortadas em cubos

Suco de 1 limão

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a alface, a cebola-roxa e o abacaxi e misture bem. Adicione a abobrinha, a cenoura, as folhas de manjericão e as folhas de rúcula e mexa para incorporar. Tempere com sal e suco de limão. Sirva em seguida.

Salada de agrião com manga e gengibre

Ingredientes

2 maços de agrião

1 manga madura descascada e cortada em cubos

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

1/2 cebola-roxa fatiada finamente

1/4 de xícara de chá de castanha-de-caju torrada

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, disponha as folhas de agrião, a manga, o gengibre, a cebola-roxa e a castanha-de-caju. Misture delicadamente. Em um recipiente pequeno, misture o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho, mexendo delicadamente. Sirva em seguida.