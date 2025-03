5 pratos nutritivos e leves para recuperar a energia 

Salada de beterraba com rúcula (Imagem: IriGri | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

Manter uma alimentação equilibrada é essencial para garantir disposição ao longo do dia. Alimentos leves e saudáveis ajudam a recuperar a energia sem sobrecarregar o organismo, proporcionando os nutrientes necessários para o bom funcionamento do corpo. Além disso, ingredientes naturais e frescos contribuem para a saúde metabólica e auxiliam na recuperação muscular. A seguir, confira 5 receitas nutritivas e leves para recuperar a energia!

Salada de beterraba com rúcula Ingredientes 2 beterrabas fatiadas

fatiadas 100 g de queijo de cabra

50 g de nozes

2 xícaras de chá de rúcula

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

1 colher de chá de mel

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar Modo de preparo Em uma panela, cubra as beterrabas com água e cozinhe em fogo médio até ficarem macias. Escorra e reserve. Em uma frigideira antiaderente, torre as nozes em fogo médio por 2-3 minutos até liberarem o aroma. Reserve. Em uma tigela, disponha a rúcula, espalhe as fatias de beterraba e adicione o queijo de cabra. Salpique as nozes tostadas por cima. Em um recipiente, misture o azeite, o vinagre balsâmico, o mel, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e misture levemente. Sirva em seguida.

Tofu grelhado com legumes Ingredientes 200 g de tofu firme cortado em cubos

1 dente de alho picado

1 colher de chá de gengibre ralado

1/2 cenoura cortada em tiras finas

cortada em tiras finas 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras

1/2 abobrinha cortada em rodelas finas

1/2 xícara de chá de brócolis picado

1 colher de chá de gergelim torrado

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma tigela, coloque o tofu. Misture o azeite, o mel, o alho e o gengibre em um recipiente e despeje sobre o tofu. Deixe marinar por pelo menos 15 minutos. Em fogo baixo, aqueça uma frigideira antiaderente com um fio de azeite. Doure o tofu até ficar levemente crocante. Reserve. Na mesma frigideira, coloque a cenoura, o pimentão, a abobrinha e o brócolis. Refogue por 5 minutos até que fiquem macios, mas ainda crocantes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o tofu grelhado por cima dos legumes. Polvilhe com gergelim e sirva em seguida. Bolinho de batata-doce com frango Ingredientes 1 batata-doce cozida e amassada

cozida e amassada 1 xícara de chá de peito de frango cozido e desfiado

2 colheres de sopa de farinha de linhaça

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de chá de cúrcuma

1 colher de chá de orégano

1 clara de ovo

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de linhaça para empanar Modo de preparo Em uma tigela, misture a batata-doce, o frango, a farinha de linhaça, a cebola, o alho e os temperos. Adicione a clara de ovo e misture bem até formar uma massa homogênea. Com as mãos untadas com azeite, modele pequenos bolinhos. Passe os bolinhos na farinha de linhaça. Coloque em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25-30 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida. Peito de frango grelhado com purê de batata-doce laranja (Imagem: Narsil | Shutterstock)

Peito de frango grelhado com purê de batata-doce laranja Ingredientes Frango 2 filés de peito de frango

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica

1 colher de chá de alho em pó

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 limão-siciliano fatiado para servir Purê de batata-doce laranja 2 batatas-doces laranjas descascadas e picadas

1 colher de sopa de azeite

2 colheres de sopa de leite

Sal e noz-moscada em pó a gosto

Salsinha picada para finalizar

Água para cozinhar Modo de preparo Purê de batata-doce laranja Em uma panela, cubra as batatas-doces com água e cozinhe em fogo médio até ficarem macias. Escorra e amasse bem com um garfo ou bata no mixer para um purê mais cremoso. Misture com o azeite e o leite, temperando com sal e noz-moscada. Reserve.

Frango grelhado Em uma tigela, tempere os filés de frango com páprica, alho em pó, sal e pimenta-do-reino. Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio-alto e grelhe os filés por cerca de 4-5 minutos de cada lado, até dourarem bem e cozinharem completamente. Retire do fogo e deixe descansar por 2 minutos antes de servir. Montagem