5 signos mais intuitivos do zodíaco

Alguns nativos do zodíaco têm mais facilidade em sentir essas sensações, como os regidos pela Água, elemento relacionado às emoções, empatia e transformações, e pelo Ar, que corresponde ao intelectual e à comunicação. Considerando a influência dos elementos, com a ajuda da astróloga Rebecca Wedekin, listamos os signos mais intuitivos. Confira!

A sua conexão com as emoções é tão forte que ele é capaz de perceber tudo o que ocorre ao seu redor e entender a raiz das coisas. Quanto mais os nativos de Câncer souberem confiar naquilo que sentem, mais irão se beneficiar deste poder, ajudando, inclusive, todo o seu entorno.

Escorpião é o signo mais observador, profundo e intenso do zodíaco. Parece até que o escorpiano consegue ler a alma de quem está ao seu lado. Regido por Plutão, tem a força do desapego, do renascimento, da transformação e das emoções mais profundas.

As pessoas regidas por este signo possuem uma capacidade enorme de inspiração e criatividade. São extremamente intuitivas e confiantes. Desconhecendo a razão, se deixam levar pelo fluxo e, no fim, criam algo extraordinário, como se estivessem conectados a um poderoso “wi-fi” divino.

Peixes é o último do zodíaco e carrega na memória as experiências de todos os signos anteriores. Portanto, é disso que vem sua sabedoria, compaixão e empatia. É representado pelos sonhos, amor incondicional, espiritualidade e inconsciente.

Aquário é o signo do aguadeiro, o homem que rega a humanidade com seu saber. Representa a originalidade, as invenções, as novas direções a seguir e a liberdade de questionar e mudar para o bem coletivo.

Assim, os aquarianos possuem intuição e visão futurista, contribuindo para as novas possibilidades e rompimento com qualquer ideia, crença, ideal, percepção, situação e pessoas que já não fazem mais sentido. Apesar de ser um signo de Ar, que procura explicações lógicas, com um pouco de atenção consegue entender o que sua intuição quer dizer.

5. Libra