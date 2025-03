6 pilares do ayurveda benéficos para a saúde da mulher

Para dar um parâmetro, recentemente o Lab Think Olga, uma ONG de inovação social voltada para causar um impacto positivo na vida das mulheres brasileiras, realizou uma pesquisa para entender a saúde mental das brasileiras após a pandemia da COVID-19.

O mês de março costuma ser dedicado às mulheres, especialmente pelo Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, oficializado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1975. Apesar dos avanços do mundo moderno, as mulheres ainda enfrentam sobrecarga com diversas responsabilidades. Neste contexto, um tema que merece destaque é o bem-estar delas, tanto físico quanto mental.

Os resultados revelaram que 45% das participantes foram diagnosticadas com algum transtorno mental, sendo que 35% delas sofrem de ansiedade e 17% de depressão. No cotidiano dessas mulheres, os sentimentos mais comuns são ansiedade (55%), estresse (49%) e irritabilidade (39%).

Além disso, 28% das entrevistadas relataram sonolência, fadiga e baixa autoestima, enquanto 27% sofrem de insônia, 26% enfrentam perda de interesse e 25% sentem tristeza regularmente. Esses fatores fazem com que muitas mulheres se sintam constantemente exaustas e insatisfeitas com elas mesmas e suas vidas.

Contribuições da prática do ayurveda

Em um mundo cada vez mais acelerado e demandante, práticas milenares como as do ayurveda podem oferecer um caminho para o equilíbrio e o bem-estar. Uma das mais antigas práticas de saúde do mundo, originária da Índia, significa literalmente “ciência da vida”. Seus preceitos buscam promover a harmonia entre corpo, mente e espírito, enfatizando a prevenção e a manutenção da saúde por meio de hábitos equilibrados, dietas personalizadas e tratamentos naturais.

“Segundo os ensinamentos do ayurveda, cada pessoa é única e necessita de abordagens individualizadas para alcançar o equilíbrio. Levando isso em conta, há uma série de recomendações que podemos fazer de maneira geral, como estabelecer uma rotina diária, o que ajuda a manter o equilíbrio interno.”, diz Ana Volpon, especialista em bem-estar por meio da neurociência, psicologia positiva e do ayurveda e autora do livro ‘Autenticidade – O melhor tempero da vida’.