5 dicas para melhorar a escrita do 6º ano ao ensino médio

Para muitos estudantes, a redação representa um dos maiores desafios no vestibular e na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No entanto, Roberta Pimentel, professora de Língua Portuguesa do Colégio Stella Matutina, afirma que o segredo para uma redação nota 1000 é a prática. A educadora destaca que o ideal é que o processo se inicie no 6° ano, para que, ao chegar ao ensino médio, o desenvolvimento da leitura e escrita esteja no estágio completo e significativo.

“Para os alunos do ensino médio, a prática é intensificada em oficinas focadas nos vestibulares. Já os estudantes do 6° ao 9° ano a desenvolvem de forma gradativa por meio de atividades em sala de aula e oficinas de produção textual. Ao escrever, somos capazes de organizar pensamentos, transmitir ideias e refletir sobre o mundo ao nosso redor. Mais do que uma habilidade técnica, a escrita é um meio de comunicação”, destaca.