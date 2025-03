7 receitas de lanches práticos para o Carnaval

A seguir, com a ajuda de Fabiana Albuquerque, nutricionista do Instituto Nutrindo Ideais e especialista em nutrição esportiva e funcional, listamos alguns lanches fáceis de fazer para você levar aos bloquinhos de Carnaval. Confira!

Espalhe o queijo cottage sobre uma das fatias de pão. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite de oliva. Acrescente as rodelas de tomate e de pepino e as folhas de alface e polvilhe orégano. Feche o sanduíche com a outra fatia de pão e sirva em seguida.

Batata chips

Ingredientes

2 batatas descascadas

descascadas 1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de sal

Água gelada

Modo de preparo

Com uma faca, corte as batatas em fatias finas, coloque sobre um recipiente, cubra com água gelada e deixe descansar por 15 minutos. Após, seque as batatas com um pano, salpique com a páprica e disponha sobre uma forma forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar, virando para assar os dois lados. Desligue o forno, tempere com sal e sirva em seguida.

Biscoito de amêndoas com coco

Ingredientes

2 2/3 xícaras de chá de coco ralado

1 xícara de chá de amêndoas picadas

picadas 1/4 de xícara de chá de erva-doce

4 claras de ovo batidas

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o coco ralado, as amêndoas e a erva-doce e mexa até ficar homogêneo. Acrescente as claras de ovos e misture para incorporar. Após, unte uma assadeira com azeite de oliva e, com a ajuda de uma colher, disponha porções de massa com uma distância de 5 cm entre elas. Leve ao forno preaquecido a 160 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.

Pão de aipim com chia e linhaça

Ingredientes

500 g de aipim descascado e cortado em cubos

descascado e cortado em cubos 2 xícaras de chá de polvilho azedo

1 xícara de chá de polvilho doce

1 xícara de chá de óleo de coco

1 colher de sopa de sal rosa

1 colher de sobremesa de sementes de chia

1 colher de sobremesa de sementes de linhaça

Água

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o aipim, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água, transfira para um recipiente e, com a ajuda de um garfo, amasse o vegetal. Adicione o óleo de coco, o sal rosa, as sementes de chia e de linhaça e mexa para incorporar. Junte o polvilho doce e o azedo e misture até obter uma massa homogênea.