10 livros para ler no Mês da Mulher

Mais do que um passatempo, a leitura é uma ferramenta poderosa que fortalece a mente, aprimora a comunicação e inspira mudanças (Imagem: everything bagel | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

Para celebrar o Mês da Mulher, esta lista reúne 10 indicações de livros de escritoras nacionais. Para quem gosta de autobiografia e autoajuda, algumas obras retratam dilemas cotidianos, como o espaço das profissionais no mercado de trabalho, a busca por felicidade nos relacionamentos, a atenção para a espiritualidade e os cuidados com saúde mental. Mas também há histórias de ficção para as leitoras que amam romance, aventura, suspense e ficção científica com protagonismo feminino. Confira! 1. Ressignificando a dor “Ressignificando a Dor” compartilha a trajetória de Daniela Corrêa, que transforma a superação do câncer em uma mensagem de esperança (Imagem: Daniela Corrêa | Reprodução digital)

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Foi da luta contra um tumor raro na pelve, aos 37 anos, que nasceu o maior propósito de Daniela Corrêa: renovar a esperança no coração de mulheres que lutam contra o câncer e precisam se reerguer diante das adversidades que por vezes parecem intransponíveis. Com este compromisso, agora publica um livro para compartilhar palavras de conforto com as leitoras que também precisam ressignificar a dor em momentos difíceis.

2. Feito para Mulheres “Feito para Mulheres” traz reflexões de Cibele Brito sobre desafios femininos e os caminhos para uma vida mais plena (Imagem: Editora All Print | Reprodução digital) Terapeuta e palestrante, Cibele Brito reflete sobre os dilemas das mulheres contemporâneas e ajuda aquelas que precisam encontrar a verdadeira felicidade em meio aos desafios cotidianos. Ao longo dos capítulos, são abordadas as diferentes facetas da vida feminina, percorrendo arquétipos e personalidades como a mulher guerreira, a desbravadora e a equilibrada. 3. A Síndrome da Gueixa “A Síndrome da Gueixa” investiga como muitas mulheres abdicam de si em prol dos outros, trazendo reflexões sobre autoconhecimento (Imagem: Editora Viseu | Reprodução digital)

Após anos de estudo, a psicóloga Luciana Leon percebeu um comportamento comum entre as mulheres: o de abdicar das próprias vontades e sonhos para priorizar as necessidades do próximo. Por isso, publicou este livro para incentivar o desenvolvimento pessoal e o contato com as verdadeiras motivações, principalmente por meio dos ensinamentos do yoga e do ayurveda, práticas milenares de origem indiana. 4. Os quadros de Elisa “Os Quadros de Elisa” mergulha em um suspense intrigante sobre o desaparecimento misterioso de uma jovem universitária (Imagem: UmLivro | Reprodução digital) Neste suspense policial, Angela Cristina Lessa conta a história de uma estudante universitária que desaparece sem deixar rastros. Se antes a família tinha uma rotina tranquila, agora é impactada pelos traumas do desaparecimento e da falta de informações sobre a jovem. Anos depois, a irmã mais velha encontra evidências do que pode estar acontecendo e começa uma investigação que a faz encarar suas feridas mais antigas.

5. Bastidores Lua, protagonista de “Bastidores”, enfrenta crises profissionais e pessoais enquanto busca um novo significado para o sucesso (Imagem: Editora Perensin | Reprodução digital) Nesta ficção, Lua é uma publicitária recém-formada que lida com frustrações na profissão, síndrome da impostora, aumento de responsabilidades e crises financeiras. Quando tem a oportunidade de mudar de caminho, precisa se questionar sobre suas motivações no trabalho e a importância de ressignificar a ideia de sucesso. Escrita por Analice Malheiros, a história ressalta o valor da resiliência e a necessidade de aumentar o espaço das mulheres no mercado de trabalho. 6. Céu Azul é Tempestade No livro “Céu Azul é Tempestade”, uma mulher luta por justiça enquanto enfrenta ameaças racistas (Imagem: Caravana Grupo Editorial | Reprodução digital)

Tereza foi escolhida para ser a primeira moradora de uma cidade no interior de São Paulo a receber uma reparação financeira pelo trabalho dos antepassados escravizados. Mas ela é ameaçada: se receber o dinheiro, seus filhos morrerão. Apavorada, conta com o apoio de amigos, da comunidade quilombola e dos ensinamentos do bisavô para seguir resistindo. Com este enredo, a obra de Patrícia Xavier propõe uma reflexão profunda sobre os impactos do racismo e a força da ancestralidade. 7. O Peso do Silêncio No drama de “O Peso do Silêncio”, Madalena e seus irmãos enfrentam os impactos do abandono e da violência familiar (Imagem: Editora Perensin | Reprodução digital) Nesta história ambientada em uma pequena cidade mineira, Madalena e seus irmãos enfrentam as cicatrizes do abandono da própria mãe e a morte do pai. Escrita por Maria Tereza Alvim, a obra explora temas como violência doméstica, abuso infantil, negligência da saúde mental, a luta por sobrevivência em um contexto de injustiça social e a resiliência para romper com a dor e o sofrimento.