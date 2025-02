7 dicas para a inclusão de mulheres em empresas de tecnologia

Mulheres também merecem espaço no setor de tecnologia (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

Com a proximidade do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, é fundamental reforçar a importância da igualdade de gênero e da inclusão feminina em setores historicamente dominados por homens, como o de tecnologia. Oficializada pela Organização das Nações Unidas (ONU) na década de 1970, a data simboliza a contínua luta das mulheres por direitos iguais e melhores condições de trabalho. No Brasil, as mulheres representam 51,5% da população, aproximadamente 104,5 milhões de pessoas, segundo o último Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar disso, sua participação no setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) ainda é significativamente menor que a dos homens.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme o “Relatório de Diversidade de Gênero no Setor de TIC”, publicado pela Brasscom, as mulheres ocupam 39% dos empregos no setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), percentual inferior aos 44% registrados no mercado de trabalho geral.

Mais espaço feminino na tecnologia Essa baixa representatividade reflete desafios estruturais que vão desde a falta de incentivo para que meninas sigam carreiras em STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) até barreiras no mercado de trabalho, como desigualdade salarial, escassez de oportunidades de ascensão profissional e ambientes predominantemente masculinos. “Embora ainda precisemos lutar, o mercado tecnológico é vasto, e há espaço e oportunidades para todas. A presença feminina tem crescido, e estamos conquistando cada vez mais reconhecimento pelo nosso talento e capacidade de inovação”, diz Juliana Amatte Bizão Temponi, Sales Operation da Keyrus, consultoria global de transformação digital. Entretanto, segundo ela, é preciso continuar ocupando esses espaços com confiança, conhecimento e colaboração. “O setor precisa da nossa visão, e quanto mais mulheres estiverem inseridas, mais diversa, criativa e eficiente será a tecnologia do futuro”, afirma.

Iniciativas para equidade de gênero Apesar dos desafios, o setor demonstra progresso. O relatório Diversidade de Gênero no setor TIC indica que, nos últimos três anos, a participação feminina cresceu 1,5 ponto percentual acima da masculina, impulsionada por um aumento de 1,8% entre analistas e 2,1% em funções técnicas de TI, P&D e Engenharia. Diante desse cenário promissor, diversas organizações estão implementando iniciativas para promover a equidade de gênero no ambiente corporativo. A multinacional Keyrus, por exemplo, implementou a criação de um comitê de diversidade, responsável por identificar e aplicar práticas que garantam um ambiente de trabalho mais equitativo, e a criação de canais de denúncia, como o Speak Up Line, que asseguram a confidencialidade e o tratamento sério de casos de discriminação e assédio. Além disso, muitas empresas têm investido na realização de palestras e capacitações para promover debates sobre equidade de gênero e incentivar mudanças culturais dentro das organizações. Programas de contratação voltados para mulheres desenvolvedoras também estão sendo adotados para equilibrar a representação de gênero em áreas técnicas.

“A diversidade é uma força propulsora de inovação e sucesso. É preciso garantir que cada pessoa, independentemente de gênero, origem ou identidade, tenha as mesmas oportunidades de crescimento e reconhecimento dentro de uma empresa de tecnologia”, afirma a People & Culture Manager da Keyrus, Dineia Vieira. A presença feminina na tecnologia depende de ambientes mais inclusivos e acolhedores, e as empresas do setor têm um papel essencial nessa transformação (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) Criando ambientes mais inclusivos As empresas de tecnologia têm um papel fundamental na construção de ambientes inclusivos e acolhedores para as mulheres. Diante desse cenário, as líderes da Keyrus selecionaram algumas dicas e ações importantes que podem ser adotadas. Veja a seguir!

1. Promoção de diversidade no recrutamento As empresas devem garantir que seus processos de recrutamento e seleção sejam inclusivos, buscando ativamente atrair mulheres para posições técnicas e de liderança. Isso pode ser feito por meio de parcerias com organizações que incentivam o ingresso de mulheres na tecnologia, bem como por meio de programas específicos de recrutamento feminino. 2. Mentoria e apoio ao crescimento Oferecer programas de mentoria e apoio que conectem mulheres com líderes e profissionais mais experientes pode ser uma forma eficaz de proporcionar a elas o suporte necessário para avançar em suas carreiras. A criação de redes de apoio e grupos de afinidade também pode ajudá-las a se sentirem mais seguras e confiantes no ambiente de trabalho. 3. Capacitação e desenvolvimento de habilidades Investir em programas de desenvolvimento profissional, como cursos técnicos e de liderança, especificamente direcionados às mulheres, é essencial para ajudá-las a superar possíveis lacunas de habilidades e garantir que tenham as mesmas oportunidades de crescimento que os homens.