A seguir, confira 5 séries novas para maratonar no feriado de Carnaval!

O feriado de Carnaval está chegando, e nada melhor do que aproveitar esse tempo livre para maratonar séries! Se você está procurando algo novo para assistir, há várias opções interessantes que vão te prender do início ao fim. “Beleza Fatal”, por exemplo, traz uma história de vingança cheia de reviravoltas. Para os românticos, o dorama “Um Amor de Cinema” conta uma emocionante história de amor e os desafios da indústria cinematográfica. Para quem gosta de suspense, a série “Dia Zero” traz uma trama intrigante sobre um ataque cibernético.

A trama acompanha Sofia (Camila Queiroz), que busca vingança contra sua tia Lola (Camila Pitanga), uma poderosa dona de uma clínica de estética chamada LolaLand. Lola é responsável pela prisão injusta da mãe de Sofia, Cléo (Vanessa Giácomo), e acobertar outros crimes. Então, a jovem se infiltra na vida da tia para destruí-la, enquanto lida com suas próprias dúvidas sobre o preço da vingança. No meio dessa rivalidade familiar, temas como padrões de beleza e obsessão pela estética são explorados, refletindo questões atuais sobre a busca pela perfeição física.

2. Um Amor de Cinema

Em ‘Amor de cinema’, Kim Moo Bi e Choi Woo Yeon enfrentam diversos desafios para ficarem juntos (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O dorama acompanha Kim Moo Bi (Park Bo-young), uma assistente de direção que tem o sonho de seguir os passos de seu pai, um cineasta experiente, e se tornar diretora de filmes. Durante sua jornada, ela cruza o caminho de Choi Woo Yeon (Choi Woo-sik), um apaixonado crítico de cinema, e os dois iniciam um romance breve, mas intenso.

Anos depois, o destino os reconecta, e juntos eles enfrentam desafios pessoais e profissionais enquanto tentam retomar o relacionamento e alcançar seus objetivos no mundo do cinema. A trama mistura romance e comédia, explorando as complexidades das relações e como o passado influencia o futuro.