Confira as previsões do tarot cigano para março de 2025

Março será um mês de renovação para os signos (Imagem: New Africa | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

Março chegará trazendo novas energias e oportunidades para cada signo do zodíaco. Seja um período de crescimento, cautela ou renovação, as cartas do tarot trazem orientações valiosas para tomar as melhores decisões e aproveitar ao máximo esse novo ciclo. Por isso, Tânia Gori, bruxa, escritora e taróloga, consultou o tarot cigano para revelar quais caminhos estarão abertos e quais desafios poderão surgir ao longo do mês. Confira! Áries O momento será ideal para o ariano se aprofundar em novos conhecimentos e aprimorar suas habilidades no trabalho (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As cartas “Os Pássaros”, “Os Ratos” e “Os Livros” indicam que você poderá deixar passar oportunidades incríveis por preguiça ou falta de dedicação ao aprendizado. Por isso, não permita que o comodismo impeça seu crescimento. Será o momento ideal para se aprofundar em novos conhecimentos e aprimorar suas habilidades no trabalho. Dedique-se mais e evite arrependimentos futuros.

Touro O taurino deverá aproveitar o momento para fortalecer laços afetivos e se permitir viver novas experiências (Imagem: Keronn art | Shutterstock) “O Coração”, “A Cegonha” e “As Nuvens” sugerem um período de renovação emocional e novas oportunidades nos relacionamentos. O período de incerteza e altos e baixos ficará para trás, abrindo espaço para uma fase de maior estabilidade e prosperidade. Aproveite esse momento para fortalecer laços afetivos e se permitir viver novas experiências. Gêmeos O mês trará ótimas novidades para o geminiano e novas conquistas (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

Com “A Aliança”, “A Montanha” e “A Carta”, este mês trará ótimas novidades para você. Projetos e parcerias importantes poderão surgir, mas exigirão esforço da sua parte. Se a montanha não vem até você, vá até a montanha! Não espere que as oportunidades simplesmente apareçam, busque-as ativamente. O momento será de movimento e conquista, então vá atrás dos seus sonhos. Câncer O canceriano viverá um período de cortes e transformações importantes (Imagem: Keronn art | Shutterstock) As cartas “A Foice”, “O Cachorro” e “A Árvore” indicam um período de cortes e transformações importantes. Você eliminará tudo o que não serve mais em sua vida, e isso abrirá espaço para novas relações com pessoas leais e verdadeiras. O resultado desse processo será uma colheita farta e uma fase de maior estabilidade. Prepare-se para receber as bênçãos e os frutos do seu bom coração.

Leão O leonino deverá se planejar bem antes de tomar decisões importantes (Imagem: Keronn art | Shutterstock) “A Casa”, “O Navio” e “A Cruz” mostram que você poderá enfrentar desafios e mudanças no ambiente familiar. Será um período de transições, exigindo paciência e resiliência para lidar com altos e baixos. Planeje-se bem antes de tomar decisões importantes, principalmente em questões ligadas a contratos e mudanças de residência. Mantenha a calma e a clareza para superar qualquer obstáculo. Virgem O virginiano viverá uma fase de grande segurança e prosperidade (Imagem: Keronn art | Shutterstock)

“A Âncora”, “A Fortuna” e “A Chave” apontam para uma fase de grande segurança e prosperidade. O dinheiro poderá chegar de forma inesperada e novas oportunidades surgirão. Esteja aberto a essas bênçãos e use sua sabedoria para fazer investimentos inteligentes. Aproveite essa maré de sorte e solidez financeira para planejar o futuro com tranquilidade. Libra A intuição do libriano será sua maior aliada neste mês (Imagem: Keronn art | Shutterstock) As cartas “A Lua”, “O Sol” e “Os Livros” revelam que sua intuição será sua maior aliada neste mês. Acredite mais no seu potencial e busque aprimoramento por meio de estudos. Se deseja mudar de emprego ou começar um novo projeto, este será o momento ideal. Inscreva-se para aquela vaga que deseja ou inicie algo que sempre sonhou, pois os caminhos estarão abertos para o sucesso.