Se alimentar bem é fundamental para manter um bom desempenho nos estudos

Ter uma boa alimentação durante a vida universitária é essencial para garantir saúde, disposição e um bom desempenho acadêmico. Em meio à corrida dos estudos, experiências, atividades extracurriculares e outras responsabilidades, muitas vezes a alimentação acaba sendo negligenciada, fazendo com que muitos acabem pulando refeições, esquecendo de se hidratar adequadamente ou optando por lanches rápidos e pouco nutritivos. No entanto, segundo a coordenadora do curso de Nutrição do UniBrasil, Edilceia Domingues do Amaral Ravazzani, esses são erros comuns que podem ser evitados com algumas mudanças simples na rotina alimentar. Por isso, a seguir, confira 4 dicas para uma alimentação saudável na rotina universitária!

De acordo com Edilceia Domingues do Amaral Ravazzani, o erro mais frequente é deixar de se alimentar, especialmente no café da manhã, que é uma refeição fundamental para fornecer energia no início do dia. "Muitos, na correria, pulam refeições ou mesmo esquecem de comer", explica. Além disso, a baixa hidratação é outro problema recorrente. "É importante destacar a necessidade da ingestão de 6 a 8 copos de água ao dia", ressalta.

A má alimentação não afeta apenas o corpo, mas também a mente. “Os nutrientes, especialmente os macronutrientes (proteínas, carboidratos e lipídios), são fundamentais na geração de energia, mas vitaminas e minerais também são essenciais para o funcionamento adequado do metabolismo e têm um papel importante na cognição e na resposta imunológica”, afirma a especialista. 2. Organize os alimentos Para os universitários que enfrentam rotinas agitadas, o segredo está no planejamento. “Pensar na alimentação com antecedência ajuda a manter uma dieta adequada. Uma dica é higienizar, picar e congelar frutas e legumes, que podem ser usados em sucos, lanches ou sopas de forma prática e rápida”, sugere Edilceia Domingues do Amaral Ravazzani. Outra opção é preparar marmitas aos finais de semana, organizando assim as refeições da semana inteira. Esse método ajuda muito a manter a praticidade no momento de comer sem abrir mão da saúde.

Lanches práticos podem ser levados na bolsa para a faculdade (Imagem: asife | Shutterstock) 3. Tenha lanches rápidos disponíveis Para evitar jejuns prolongados, que prejudicam o rendimento acadêmico, a nutricionista recomenda carregar frutas secas e oleaginosas, como amendoins e castanhas. Se possível, levar uma bolsa térmica com iogurtes, que podem ser combinados com aveia e frutas. Ao optar por lanches rápidos, o ideal é evitar frituras para não consumir gorduras em excesso. 4. Consuma alimentos que ajudam na concentração Para melhorar a concentração e o desempenho acadêmico, Edilceia Domingues do Amaral Ravazzani sugere incluir alimentos ricos em zinco, ômega 3 e vitaminas do complexo B, que auxiliam no metabolismo energético e na memória. “Carnes, gema de ovo e frutos do mar são fontes de zinco; peixes de águas frias, linhaça e frutas fornecem ômega 3; já as vitaminas do complexo B estão presentes em carnes vermelhas e cereais integrais”, explica.