Veja como proteger as suas energias no Carnaval

A animação do Carnaval contagia, mas, para muitos, a exposição prolongada a ambientes movimentados pode afetar a vibração pessoal. Afinal, as trocas energéticas acontecem o tempo todo. Um abraço, um beijo, uma conversa ou até mesmo dividir o mesmo espaço com alguém pode influenciar o campo energético. Durante a folia, com tantas interações e excessos, é essencial adotar medidas para manter a energia elevada e afastar influências negativas. Confira, abaixo, algumas dicas da taróloga Isabel Fogaça!

Carregar um cristal : carregar um cristal no bolso, como o quartzo verde, ajuda a proteger as energias e aumentar o equilíbrio pessoal;

: carregar um cristal no bolso, como o quartzo verde, ajuda a e aumentar o equilíbrio pessoal; Tapar o umbigo : no Carnaval, lidamos com muitas energias desconhecidas, e algumas podem ser nocivas. Colocar uma fita adesiva com algodão no umbigo é uma forma de se proteger;

: no Carnaval, lidamos com muitas energias desconhecidas, e algumas podem ser nocivas. Colocar uma fita adesiva com algodão no umbigo é uma forma de se proteger; Pedir bênção: antes de sair de casa, é bom pedir benção à mãe ou ao pai. Não tem nada mais forte no mundo espiritual do que a benção dos pais.

Por Isabel Fogaça

O tarot faz parte da história da taróloga desde pequena; cercada de mulheres fortes e poderosas, ela presenciava as cartas sendo abertas. Via também as tias colhendo ervas para as dores do corpo e da alma. Em 2019, decidiu alçar voo e largar o mundo corporativo para ajudar mulheres a se conectarem com a natureza e com a espiritualidade. Há 4 anos, empreende com o tarot online e é proprietária da empresa Yabá Ritualística.