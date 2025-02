4 dicas para escolher o tapete ideal para os ambientes

O tapete é um elemento importante no design de interiores, trazendo estilo e personalidade aos ambientes. Seja na sala de estar, no quarto ou até mesmo na cozinha, ele consegue transformar o espaço, equilibrando cor, textura e materiais. Apesar disso, a sua função não se limita somente à estética.

Os tapetes quadrados, por sua vez, são considerados mais ousados, tornando-se um verdadeiro destaque no cômodo por assumirem o protagonismo em combinações como a junção de dois modelos retangulares e de medidas semelhantes. “Adoramos esse arranjo fora do convencional”, diz Claudia Passarini.

Um dos primeiros requisitos considerados, sem dúvidas, é o formato, pois cada tapete carrega um efeito diferente para o ambiente. As versões retangulares são clássicas, versáteis e fáceis de serem encontradas com uma variedade grande de medidas. Segundo a arquiteta Vanessa Paiva, as dimensões mais alongadas permitem delimitar os espaços integrados sem comprometer a circulação.

2. Escolha a cor conforme a função do item no ambiente

Avançando no processo, é chegada a hora de definir as cores. Para as arquitetas, tons claros são recomendados para espaços compactos, pois ajudam na missão de prover amplitude e leveza. Em contrapartida, a paleta mais escura agrega sofisticação em áreas amplas e, para ambas as situações, é fundamental considerar o equilíbrio visual, conforme analisa Claudia Passarini. “Um tapete escuro pode ser contrastado com móveis e objetos de cores neutras, enquanto o mais claro combina melhor com elementos mais vibrantes na decoração”.

Ela argumenta que outro ponto essencial é outorgar o papel que o item assumirá no ambiente, e o raciocínio é o seguinte: se a ideia for destacá-lo como o grande protagonista do espaço, o caminho é selecionar estampas marcantes ou cores mais intensas. “Ao focar na discrição, o neutro é sempre a sugestão mais adequada”, adiciona.