Veja como aproveitar e conhecer São Sebastião

São Sebastião também surpreende pela variedade de passeios, que envolvem ecoturismo, aventura e gastronomia, além de serviços de alto padrão, principalmente na área hoteleira. Em um município com cerca de 70% de sua área protegida por unidades de conservação como o Parque Estadual da Serra do Mar, o turismo contribui para a preservação dessa exuberante natureza, tão perto de uma metrópole como São Paulo.

Aproveitar um bom dia de praia, tomar banho de cachoeira, fazer trilhas em meio à Mata Atlântica, surfar, saborear o melhor da cozinha caiçara e contemporânea e ficar hospedado em um hotel de luxo – assim é uma viagem a São Sebastião, um dos principais destinos do litoral paulista. Em uma estreita faixa de território entre o oceano e a Serra do Mar, a cidade exibe o visual típico da região, com montanhas verdes emoldurando belas praias tropicais.

Com cerca de 100 km de litoral , São Sebastião tem uma coleção de mais de 50 praias. Alguns dos bairros da costa sul, como Juquehy, Cambury e Maresias, ficaram tão famosos que muitas pessoas acreditam até se tratar de cidades independentes. Os visuais são sempre deslumbrantes: areia clara e fofa e a praia cercada pelo verde da Serra do Mar. No verão, o mar costuma ficar mais calmo e com uma temperatura que pode chegar perto dos 30 °C – perfeito para um bom mergulho.

Entre Cambury e a Barra do Una, há várias ilhas que podem ser visitadas em passeios de bate e volta. A das Couves, a dos Gatos, as Ilhas e a Montão de Trigo são redutos de muita tranquilidade, com praias mais desertas e pontos para o mergulho livre.

Em Toque Toque Pequeno, a água é tão cristalina e repleta de peixes que virou ponto de mergulho. Como a profundidade não é grande e o mar é mais tranquilo, o local é perfeito para os mergulhadores iniciantes. Outras praias muito procuradas pelos turistas são a Barra do Sahy, a da Baleia, a de Boiçucanga, a do Guaecá e a Barra do Una, onde é possível passear pelo rio Una de canoa ou stand-up paddle e aproveitar a maré mansa na restinga ao pé do morro.

Uma das praias mais populares é Maresias, referência mundial de surfe, com uma faixa de areia longa e margeada por casas de alto padrão e hotéis boutique mais luxuosos. Em Cambury, o rio homônimo divide a praia em duas, formando Camburizinho, onde até o mar é mais tranquilo. Juquehy é um dos bairros mais movimentados, com uma boa estrutura gastronômica e comercial.

Já o mar é cristalino e habitado por uma ampla variedade de animais: há mais de 1.300 espécies diferentes, incluindo tartarugas, baleias, arraias e golfinhos, e uma biodiversidade de peixes maior do que em Fernando de Noronha . Para proteger o ecossistema local, o desembarque nas ilhas é proibido e o passeio só pode ser realizado por meio de operadoras cadastradas pelo ICMBio, com barcos autorizados.

Aberto para visitação desde o fim de 2018, o arquipélago de Alcatrazes fica a cerca de 45 km da costa de São Sebastião, dentro de uma área de conservação marinha de 70 mil hectares. Esteve fechado por décadas para treinamentos da Marinha, mas agora é um Refúgio de Vida Silvestre, sob gestão do ICMBio. Por lá praticamente não existem vestígios do ser humano e a natureza se apresenta em todo seu esplendor. As ilhas têm enormes rochedos arredondados, semelhantes ao Pão de Açúcar, cobertos por vegetação e rodeados por centenas de fragatas que voam em círculos.

A visita costuma incluir o trajeto de barco até a Ilha de Alcatrazes, a maior do arquipélago, e mergulho para contemplação, que pode ser autônomo (com cilindro) ou flutuação (snorkeling). Aliás, Alcatrazes é um dos melhores destinos de mergulho do Brasil, com 10 pontos diferentes, temperatura da água muito agradável no verão e uma visibilidade que pode chegar a 30 metros. A sensação de nadar tão longe do continente é incrível. Mesmo apenas com o snorkel é possível ver uma profusão de peixes e outras criaturas, além de corais e até cavernas submarinas.

Ecoturismo: trilhas e cachoeiras

São Sebastião tem uma natureza exuberante que vai além das praias. Ao se aventurar pelas amplas áreas de Mata Atlântica, você vai encontrar cachoeiras, rios cristalinos, formações rochosas e uma fauna diversa. O ecoturismo é um dos grandes destaques do destino, que investe cada vez mais em passeios bem estruturados e sustentáveis. Trilhas, tirolesa, rapel, cascading e arvorismo são alguns dos atrativos disponíveis.

A maioria das trilhas fica na costa sul. Em Cambury, por exemplo, seguindo pela Estrada Rio das Pedras, há uma trilha que leva às Cachoeiras do Sertão do Cacau. Com nível médio de dificuldade, o trajeto de cerca de um quilômetro dentro da mata fechada proporciona visuais incríveis. As cachoeiras no final fazem valer qualquer esforço, com piscinas naturais de águas refrescantes e cristalinas em tons esverdeados.