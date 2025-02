Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/02/2025               

O dia estimulará reflexões dos nativos sobre relações, metas e escolhas pessoais (Imagem: mountain beetle | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

As movimentações astrológicas desta terça-feira irão influenciar diferentes áreas da vida. Enquanto alguns nativos precisarão ressignificar sentimentos e relações, outros terão que lidar com imprevistos e ajustes em seus planos. Para saber como as energias impactarão o seu signo e quais cuidados serão necessários para passar pelo dia com mais clareza, confira as previsões do horóscopo! Áries Os nativos de Áries terão a oportunidade de fortalecer laços e encontrar apoio em suas relações sociais (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção às relações sociais, especialmente aos amigos, e se envolverá com as necessidades deles, assim como buscará neles o apoio de que precisa. Apesar disso, será possível que se depare com situações que aflorarão dores e medos profundos que poderão levá-lo(a) a agir com rebeldia. Esteja atento(a).

Touro Os nativos de Touro terão um dia intenso no trabalho, com mudanças que poderão impulsionar seu crescimento profissional (Imagem: sunlight77 | Shutterstock) Você dedicará atenção ao campo profissional. Será um dia intenso e sujeito a reviravoltas que poderão gerar desconforto, mas também o(a) ajudarão a avançar em direção ao que almeja conquistar. Procure acolher as emoções e evite agir de maneira radical, desapegando do que não faz mais sentido, mas direcionando bem sua energia. Gêmeos Os nativos de Gêmeos sentirão disposição para explorar novas oportunidades, mas também precisarão lidar com desafios internos (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)

Você se sentirá com mais ânimo e disposição para ir em busca do que traz crescimento. No entanto, poderá se deparar com situações que irão gerar desconfortos e o(a) farão entrar em contato com suas sombras. Busque tomar consciência delas para poder ressignificá-las. Tenha cautela com as atitudes exageradas e radicais que poderá ter. Câncer Os nativos de Câncer poderão passar por reflexões profundas que os ajudarão a se libertar do que já não faz sentido (Imagem: sunlight77 | Shutterstock) O dia poderá ser um tanto desafiador. Isso porque você entrará em contato com suas sombras, demandando que acolha seus desconfortos e tome consciência de padrões nocivos que tem nutrido para conseguir abandoná-los. Aproveite para realizar profundas limpezas emocionais e desapegar de tudo que está gerando sofrimento.

Leão Os nativos de Leão terão a chance de fortalecer vínculos, desde que evitem agir de forma impulsiva (Imagem: sunlight77 | Shutterstock) Você dedicará atenção às suas relações e buscará equilíbrio. Por outro lado, será mais afetado(a) pelo outro. Poderá se deparar com situações que irão gerar desconfortos e que possivelmente o(a) levarão a agir de maneira radical, além de despertar o medo do abandono e da rejeição. Virgem Os nativos de Virgem terão um dia produtivo, desde que saibam administrar suas emoções e evitar sobrecargas (Imagem: sunlight77 | Shutterstock)

Você estará mais envolvido(a) com os afazeres da rotina e buscará organizá-los de forma que se sinta nutrido(a) por eles. Contudo, será possível que surjam situações que aflorarão medos e inseguranças, gerando bastante desconforto e o(a) levando a agir de maneira intensa. Isso, por sua vez, possivelmente afetará a saúde e a produtividade. Libra Os nativos de Libra terão um dia para fortalecer o amor-próprio e encontrar equilíbrio diante das incertezas (Imagem: sunlight77 | Shutterstock) O dia será intenso e você buscará nutrir o amor-próprio e tudo que o(a) conecta com a sua essência. No entanto, será possível que se depare com situações que aflorarão medos e tenderão a abalar seu ego. Com isso, fique atento(a) às próprias ações, pois poderá se deixar levar pelas emoções e agir de maneira radical.