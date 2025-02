Confira hábitos para melhorar a qualidade do sono

O termo “sleepmaxxing” (traduzido como “maximização do sono”) vem ganhando popularidade nas redes sociais, especialmente entre os jovens. A expressão se refere à adoção de estratégias para melhorar a qualidade do descanso, otimizando o sono por meio de hábitos saudáveis e ajustes no ambiente de descanso.

Conforme o Dr. Fabrício Hampshire, neurologista da Casa de Saúde São José, tem aumentado a busca por qualidade de vida e saúde por meios mais naturais, como alimentação, atividade física, conexão social e gerenciamento de estresse. O sono, em especial, desempenha um papel importante nisso.