7 diferenças entre as raças british shorthair e chartreux 

O british shorthair tem suas raízes no Reino Unido, descendendo dos gatos domésticos levados pelos romanos e posteriormente cruzados com felinos locais. Essa raça foi desenvolvida para ser robusta e resistente, adaptando-se ao clima britânico. O chartreux, por outro lado, é uma raça francesa com uma história que remonta aos monges cartuxos no século XVIII. Esses gatos eram valorizados por suas habilidades de caça e pelagem densa, adequada ao clima francês.

A cabeça do british shorthair é arredondada, enquanto o chartreux possui uma cabeça em formato de trapézio invertido (Imagem: FotoMirta | Shutterstock)

3. Formato da cabeça e expressão facial

A cabeça do british shorthair é arredondada, com bochechas cheias e focinho curto. Seus olhos grandes e redondos, combinados com orelhas pequenas e arredondadas. O chartreux, por sua vez, possui uma cabeça em formato de trapézio invertido, com maçãs do rosto proeminentes e focinho estreito. Seus olhos são grandes e levemente amendoados, e as orelhas são de tamanho médio, posicionadas no topo da cabeça.