5 orações poderosas para causas impossíveis

Em momentos de desespero e diante de desafios que parecem insuperáveis, muitas pessoas recorrem à fé em busca de conforto e auxílio. As orações para causas impossíveis são uma forma poderosa de conexão com o divino, expressando confiança e esperança mesmo diante das maiores dificuldades. Por meio da intercessão de santos conhecidos por sua devoção e milagres, é possível encontrar forças para perseverar e enfrentar as provações.

Ó poderosa e gloriosa Santa Rita , eis a vossos pés uma alma desamparada que, necessitando de auxílio, a vós recorre com a doce esperança de ser atendida por vós, que tendes o título de Santa dos Casos Impossíveis e Desesperados. Ó querida santa, interessai-vos pela minha causa, intercedei junto a Deus para que me conceda a graça que tanto necessito (faça o pedido).

São Judas Tadeu, apóstolo e mártir, grande intercessor em todos os problemas difíceis, hoje recorro a vós com muita fé para pedir vosso auxílio, pois estou em grande necessidade. (Faça o pedido). Peço-vos que me alcanceis a graça de que tanto necessito e que, por vossa intercessão, eu obtenha uma solução favorável para o meu problema, assim como o alívio e a consolação para o meu sofrimento. Agradeço desde já por ouvir minha prece e prometo propagar vossa devoção. São Judas Tadeu, rogai por nós. Amém!

Não permitais que eu me afaste de vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que me impeça de alcançar a graça que imploro, auxiliai-me para que o afaste. Envolvei o meu pedido em vossos preciosos méritos e apresentai-o ao vosso Celeste Esposo, Jesus, em união com a vossa prece. Ó Santa Rita, eu ponho em vós toda a minha confiança. Por vosso intermédio, espero tranquilamente a graça que vos peço. Santa Rita, advogada dos impossíveis, rogai por nós. Amém!

4. Oração à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para superar dificuldades

Ó Mãe do Perpétuo Socorro, concedei-me a graça de vos invocar sempre com o título de Mãe do Perpétuo Socorro. Confio em vós e sei que me haveis de socorrer em todas as minhas necessidades, especialmente na presente dificuldade (faça o pedido). Agradeço-vos desde já por vosso auxílio e prometo propagar vossa devoção. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Amém!

5. Oração a São José para pedidos urgentes

Ó glorioso São José, a quem foi concedido o poder de tornar possíveis até mesmo as situações humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nos momentos de dificuldade. Tomai sob vossa proteção (faça o pedido) importante que vos confiamos, para que encontre uma solução favorável.