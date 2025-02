4 características do cachorro da raça bearded collie 

O bearded collie é uma raça antiga, cujas origens remontam ao século XVI, na Grã-Bretanha. Historicamente, esse cão foi criado para auxiliar no pastoreio de ovelhas, principalmente na Escócia e no norte da Inglaterra. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), o desenvolvimento moderno deste cachorro se deve a G. Olive Willison, uma criadora que, na década de 1940, estabeleceu o padrão da raça como conhecemos hoje.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

1. Aparência física

O bearded collie é um cão de porte médio, com uma estrutura magra, mas forte e bem proporcionada. Seu corpo é ligeiramente mais longo do que alto. A cabeça é bem equilibrada, com um focinho forte e olhos expressivos. As orelhas são de tamanho médio e pendentes, levantando-se levemente quando o cachorro está alerta.