Veja os benefícios dos treinos moderados na preparação para o Carnaval

A profissional de educação física e saúde Priscila Lannez explica que, para quem quer curtir o Carnaval mais feliz e animado, é fundamental investir no treino . “É claro que poucas semanas de exercício não trarão grandes resultados, como emagrecimento ou ganho de massa. No entanto, mesmo sem uma prática constante, algumas sessões de treinos moderados (aqueles que não levam à exaustão) já podem ajudar muito a aproveitar a folia”.

O período de festa mais movimentado do país dura dias seguidos e exige muito fôlego e disposição para acompanhar o ritmo dos bloquinhos. Quem pretende cair na folia nesse calorão e tiver um preparo físico melhor, sentirá toda a diferença. Com apenas uma sessão de treinamento, já é possível perceber melhorias no humor e na disposição, pois o exercício estimula a liberação de hormônios como a endorfina e a serotonina, que aumentam a sensação de bem-estar.

Treinos resistidos fortalecem o corpo para a folia

Durante o Carnaval, os foliões passam horas em pé, dançando e andando, por isso, é recomendável apostar em treinos resistidos para fortalecer o corpo todo. Dessa forma, a sobrecarga muscular é distribuída e mais músculos são estimulados, evitando fadiga excessiva. Sessões de até 40 minutos, com intervalos de descanso entre as séries, são suficientes. Se a academia não for uma opção, é possível treinar em casa ou ao ar livre, usando apenas o peso do corpo ou acessórios simples como minibands.