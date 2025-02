Veja os benefícios do vinho para a saúde e como consumir

Motivar as pessoas a se reconectarem em torno de uma garrafa de vinho especial, criar boas memórias com amigos e familiares, sem precisar de nenhum outro motivo para comemorar, foi o que pensaram os dois colunistas do Wall Street Journal, em 2000, ao criarem a Open That Bottle Night (Noite de Abrir Aquela Garrafa, em português) que acontece sempre no último sábado de fevereiro.

“Além de todos os benefícios do vinho para o organismo, é importante que cada um reserve um tempo, na correria do dia a dia, para confraternizar e ampliar seu convívio social. Isso desempenha um papel crucial tanto no bem-estar físico como emocional. Além disso, a interação humana estimula o sentimento de pertencimento e propósito”, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da The Obesity Society – TOS (USA), presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e docente da pós-graduação CNNUTRO.