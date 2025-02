9 sucos com chia para ajudar a emagrecer

A chia, uma semente comestível derivada da planta sálvia hispânica, é originária do sul do México. Rica em nutrientes, vitaminas e proteínas, ela está disponível no mercado em forma de óleo, farinha e grãos, sendo uma grande aliada das dietas. Isso ocorre porque promove a saciedade, auxiliando no controle do apetite e, consequentemente, na perda de peso. Uma maneira prática e saborosa de incluí-la na alimentação é por meio dos sucos naturais.

Por isso, selecionamos 9 receitas de sucos com chia que você precisa experimentar. Confira: