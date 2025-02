7 receitas práticas e saborosas com linhaça

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Pão com tomate e azeitona

Ingredientes

260 g de semente de linhaça

315 ml de água

1 colher de chá de sal

10 tomates-cerejas cortados ao meio

Azeite, azeitonas picadas e orégano a gosto

Farinha de linhaça para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a linhaça e bata até obter uma farofa. Após, transfira para um recipiente, adicione a água e o sal e mexa até obter uma consistência homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 5 minutos. Depois, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e achate com as mãos. Repita o processo com o restante da massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite e enfarinhada com farinha de linhaça. Coloque o tomate-cereja e a azeitona por cima do pão. Salpique com orégano e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.