7 benefícios da jabuticaba para a saúde e como usá-la

Os antioxidantes são fundamentais para proteger as células contra danos causados pelos radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce e diversas doenças crônicas. O estudo “Pharmacological investigation of antioxidant and anti-inflammatory activities of leaves and branches extracts from Plinia cauliflora“, publicado no Journal of Ethnopharmacology, investigou a capacidade antioxidante dos extratos de folhas e galhos da jabuticaba. Os resultados mostraram que os compostos fenólicos presentes na planta possuem grande potencial de neutralização de radicais livres, contribuindo para a proteção celular e a saúde geral.

Pequena e saborosa, a jabuticaba é um verdadeiro tesouro da biodiversidade brasileira. Utilizada tradicionalmente na alimentação, essa fruta tem componentes bioativos que vão além do sabor marcante. Sua casca escura e polpa suculenta escondem compostos naturais com efeitos positivos para a saúde. Veja a seguir!

A inflamação crônica pode ser prejudicial ao organismo, aumentando o risco de diversas doenças. Por sua vez, a jabuticaba demonstrou um grande potencial anti-inflamatório em testes laboratoriais. Neste mesmo estudo publicado no Journal of Ethnopharmacology, foi atestada a atividade anti-inflamatória dos extratos da jabuticaba in vitro (em culturas de células) e in vivo (em camundongos).

Além disso, o teste in vivo em camundongos revelou que os extratos foram capazes de reduzir o edema na orelha dos animais em até 95%, indicando um forte impacto anti-inflamatório. Nesse cenário, mais estudos em humanos são essenciais para compreender como outros fatores interferem nesse efeito.

3. Ajuda no controle da diarreia

A jabuticaba pode ajudar a combater a diarreia devido ao seu alto teor de taninos, compostos naturais com propriedades adstringentes que auxiliam na redução da inflamação intestinal e no controle do trânsito intestinal acelerado. Além disso, a fruta contém fibras solúveis, que ajudam a absorver o excesso de água no intestino, contribuindo para a formação de fezes mais consistentes. Seu consumo moderado, seja in natura ou na forma de chás preparados com a casca, pode ser uma opção natural para aliviar episódios de diarreia. No entanto, se os sintomas persistirem, é essencial buscar orientação médica.

4. Fortalece o sistema imunológico

A jabuticaba fortalece o sistema imunológico por ser rica em vitamina C, um nutriente essencial para estimular a produção de glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo contra vírus, bactérias e outros agentes invasores. Além disso, a fruta contém compostos antioxidantes, como flavonoides e antocianinas, que ajudam a combater os radicais livres e reduzir a inflamação no corpo, fortalecendo a resposta imunológica.