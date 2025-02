Veja como a Síndrome do Edifício Doente pode afetar a saúde

Construções com falhas podem comprometer a saúde de seus ocupantes devido a problemas como infiltrações, mofo, ventilação inadequada e uso de materiais tóxicos. Esses fatores estão associados à Síndrome do Edifício Doente (SED), que pode causar sintomas como dores de cabeça, fadiga e dificuldades respiratórias. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 30% dos prédios no mundo apresentam essas condições, contribuindo para o aumento de alergias, exaustão e estresse.

As arquitetas Belisa Mitsuse e Estefânia Gamez, sócias do BTliê Arquitetura e criadoras do curso “Projetando com Feng Shui”, compartilham suas percepções sobre como a arquitetura pode ser uma aliada na promoção da saúde e do bem-estar. “Muitas vezes, as pessoas não percebem que o ambiente em que vivem ou trabalham está afetando sua saúde. Diante disso, um olhar especializado e holístico sobre aquele imóvel torna-se fundamental para encontrar as melhores soluções”, explica Belisa Mitsuse.