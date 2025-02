10 dicas para usar repelente em crianças de maneira segura

No verão, a proliferação do Aedes aegypti se intensifica, elevando os riscos de arboviroses como dengue, zika e chikungunya. Essas doenças podem causar sintomas graves e demandam atenção especial, principalmente em crianças, que estão mais vulneráveis a complicações. Para reduzir o risco de picadas de mosquitos, o uso de repelentes é uma das medidas mais eficazes de proteção. No entanto, é essencial escolher produtos adequados e utilizá-los corretamente.

Repelente para cada idade

Fabíola La Torre, coordenadora médica da Linha Pediátrica do Hospital e Maternidade São Luiz Osasco, da Rede D’Or, destaca que nem todos os repelentes são indicados para crianças de qualquer idade. “Para bebês menores de seis meses, a recomendação é evitar o uso de repelentes químicos e apostar em barreiras físicas, como roupas compridas e mosquiteiros”, explica.