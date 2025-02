Veja atividades físicas que podem impactar a saúde pélvica

A corrida por agravar quadros de enfraquecimento do assoalho pélvico (Imagem: Rido | Shutterstock)

Corrida

A corrida, por ser um exercício de alto impacto, pode agravar quadros de enfraquecimento do assoalho pélvico, aumentando os riscos de incontinência urinária e prolapsos. “Se a mulher já tem predisposição, o impacto da corrida pode acelerar o surgimento desses problemas. É essencial fortalecer a musculatura pélvica antes de iniciar ou retomar essa prática”, alerta Débora Pádua.

Musculação e crossfit

Outras atividades como musculação e crossfit, que trabalham com levantamento de cargas muito pesadas sem a devida estabilização da região pélvica, podem gerar pressão excessiva, contribuindo para disfunções. “Treinos de força são excelentes, desde que feitos com a técnica correta e com a ativação dos músculos do assoalho pélvico”, ressalta a fisioterapeuta.