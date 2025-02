5 perguntas e respostas alimentos para gatos

A diversidade alimentar melhora a hidratação e o aproveitamento dos nutrientes pelos felinos (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

Os gatos estão entre os animais de estimação mais preferidos dos brasileiros, sendo cada vez mais presentes nos lares do país. Isso se deve à sua independência, adaptação a diferentes tipos de ambiente e forte vínculo que podem criar com seus tutores. Além disso, eles exigem menos espaço e passeios em comparação com os cães, tornando-se ideais para quem mora em apartamentos ou tem uma rotina agitada. No entanto, para garantir a saúde e bem-estar dos felinos, alguns cuidados são essenciais, sendo a alimentação um dos principais. Oferecer uma dieta balanceada e de qualidade é fundamental para suprir as necessidades nutricionais dos gatos, fortalecer o sistema imunológico e prevenir problemas de saúde, como obesidade e doenças renais, comuns na espécie.

Por isso, abaixo, Mayara Andrade, médica-veterinária de GranPlus (BRF Pet), esclarece algumas dúvidas comuns sobre alimentação para gatos. Confira!

1. Afinal, por que diversificar texturas na alimentação dos felinos? Segundo Mayara Andrade, oferecer diferentes texturas desde filhotes — como ração seca, patês e sachês — pode ser uma das formas mais efetivas de diversificar o cardápio dos gatos e ajudar a evitar que o animal se torne extremamente seletivo no futuro, facilitando a adaptação a diferentes tipos de alimento ao longo da vida. “Gatos podem ser mais seletivos devido a uma menor quantidade de papilas gustativas quando comparados a cães e humanos. Além disso, eles podem se sentir atraídos por novidades na alimentação, dependendo das experiências prévias”, explica a médica-veterinária. Ainda há outros fatores envolvidos. “É claro que, além dos sabores, devemos levar em conta a preferência individual deles, mas geralmente alimentos úmidos, independentemente da textura, devido à composição, que alia sabor e alta umidade, são muito atrativos para os pets em geral. Mas devemos lembrar que preferencialmente gatos tem predileção por texturas diferentes oferecidas separadamente, ao contrário de cães que têm predileção por texturas diferentes juntas”, completa.

2. Quais os benefícios dos alimentos úmidos para a saúde dos gatos? Os gatos são descendentes de animais originários de regiões desérticas, o que significa que sua resposta à sede é diferente de outras espécies. “Muitos gatos não ingerem água espontaneamente em quantidade suficiente, o que pode impactar a sua saúde urinária. Por isso, associar alimentos úmidos à dieta seca é uma excelente forma de garantir uma maior ingestão hídrica, ajudando na prevenção de problemas urinários, como as famosas pedras na bexiga […]”, orienta Mayara Andrade. A alimentação dos gatos deve atender às suas necessidades nutricionais (Imagem: LightField Studios | Shutterstock) 3. Como oferecer a máxima experiência em sabor para os gatos? Conforme a médica-veterinária de GranPlus (BRF Pet), os gatos podem ter percepções diferentes em relação ao sabor quando comparado a outras espécies. “Mas, apesar das diferenças anatômicas, eles conseguem, sim, sentir sabor do alimento, porém de forma bastante particular. Por isso, para a escolha do alimento, o tutor deve considerar outros fatores, como perfil aromático e textura na seleção do alimento, além da preferência individual”, explica.

4. Como a alimentação influencia a saúde intestinal e a formação de bolas de pelo? Outro ponto de atenção, segundo a médica-veterinária, são as bolas de pelo, já que os gatos se limpam com frequência, ingerindo pelos no processo. “Se não forem eliminados corretamente, esses pelos podem formar bolas de pelo no trato digestivo, causando desconforto e até problemas mais graves, como obstruções intestinais”, explica. Por isso, conforme Mayara Andrade, a inclusão de um mix de fibras na alimentação auxilia na correta eliminação dos pelos e os prebióticos contribuem para a saúde intestinal. No mercado, existem, inclusive alimentos úmidos, como os patês, voltados para auxiliar nessa prevenção. Além disso, escovação diária para remoção dos pelos mortos também deve fazer parte da rotina de gatos com tendência a esse problema, como no caso dos de pelagem longa. 5. Como calcular a alimentação dos pets? Segundo a profissional, independentemente da textura escolhida, é essencial que a alimentação dos gatos seja de alta qualidade e atenda às suas necessidades nutricionais específicas. “O ideal é que o tutor procure sempre o médico-veterinário para definir o alimento mais indicado, a quantidade correta e realizar check-ups periódicos”, recomenda.