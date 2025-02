Veja como cada planeta age no signo de Peixes

A seguir, as astrólogas Lucia Agostinho e Bárbara Christan explicam como cada planeta age no signo de Peixes. Veja!

Nos estudos astrológicos, cada planeta no Mapa Astral influencia diferentes aspectos da personalidade e do comportamento dos signos, impactando a forma de expressão, os relacionamentos e a maneira de lidar com a vida. Isso acontece porque cada astro possui uma energia específica que se manifesta em áreas como emoções, comunicação, amor, carreira, saúde, entre outros.

Vênus representa o amor, o prazer, os valores morais e a materialidade. Peixes busca a conexão com quem ama e se entrega por completo. Tem dificuldade para estabelecer limites. Devido a isso, pode se anular em prol do outro. Além disso, pode se envolver em roubadas por acreditar demais na palavra das pessoas. É extremamente romântico, sensível, criativo, cuidadoso e empático. Por medo de se magoar, enfrenta problemas para expressar os sentimentos. Desse modo, muitas vezes, deixa de viver grandes amores.

A mediunidade no pisciano é favorecida e, portanto, deve tomar cuidado com a fácil absorção de energias negativas. Estar junto à natureza faz muito bem ao nativo. Afinal, essa é uma forma que ele encontra de recarregar as energias.

Saturno representa a responsabilidade, a seriedade, o comprometimento, a perseverança, a paciência, a dedicação e o trabalho. A pessoa com Saturno nesta posição necessita de segurança emocional. Conecta-se com as artes, a psicologia e a espiritualidade.

6. Urano

Urano em Peixes torna a pessoa sonhadora e idealista (Imagem: buradaki | Shutterstock)

Urano representa a liberdade, a independência e a rebeldia. A pessoa com esse posicionamento é sonhadora e idealista. Tem o dom para transformar a forma como pensa e transmite isso aos outros. Sempre usa a emoção e a empatia com sabedoria. Cria métodos sustentáveis e renováveis para preservar o planeta. Busca conectar-se com o divino a fim de se livrar das influências do passado e entender o modo de agir do universo.

7. Netuno

O posicionamento de Netuno em Peixes favorece a sensibilidade (Imagem: Pavel Gabzdyl | Shutterstock)

Netuno representa as emoções, as percepções, as ilusões e as desilusões. Domicílio do planeta, esse posicionamento favorece a sensibilidade, busca e ascensão espiritual, a cura da humanidade e a doação. O nativo tende a se sentir deslocado diante das mazelas da vida e, com isso, pode buscar refúgio nos vícios. O equilíbrio emocional vem da espiritualidade.

8. Plutão

Plutão em Peixes torna a pessoa criativa e determinada (Imagem: NASA images | Shutterstock)

Plutão representa as transformações profundas e o renascimento. Costuma ser uma pessoa cética, mas que busca sempre a evolução. É criativa e determinada. Precisa tomar cuidado com a falta de fé na humanidade, pois pode ser tomada por sentimentos negativos.