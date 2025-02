Torrada com tomate-cereja e cream cheese (Imagem: Alena_Kos | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

A preparação de um café da manhã no Valentine’s Day pode ser uma forma de surpreender quem você ama, trazendo doçura, sabor e criatividade ao primeiro momento do dia. Além disso, o simples ato de cozinhar para alguém pode transmitir afeto e dedicação, tornando o início do dia ainda mais memorável. Confira 5 ideias de café da manhã para o Valentine’s Day!

Torrada com tomate-cereja e cream cheese Ingredientes 3 fatias de pão integral

integral 100 g de cream cheese

6 tomates-cereja

Folhas de manjericão fresco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Use um cortador de biscoitos em formato de coração ou corte com uma faca para deixar as fatias de pão em formato de coração. Em fogo médio, grelhe as fatias em uma frigideira antiaderente por alguns minutos até ficarem levemente crocantes. Corte os tomates-cereja ao meio no sentido vertical para formar os corações.

Espalhe o cream cheese sobre as fatias de pão tostadas. Arrume os tomates cortados sobre o cream cheese de forma que fiquem parecendo corações. Adicione um pequeno talo de manjericão para imitar a haste das cerejas. Finalize com uma pitada de sal e pimenta-do-reino. Muffin de maçã e canela Ingredientes 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1 colher de chá de fermento em pó

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

1 maçã ralada

ralada 1 ovo

1/2 xícara de chá de leite

1/4 de xícara de chá de manteiga derretida

1 colher de chá de essência de baunilha

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Canela em pó para finalizar Modo de preparo Em uma tigela, misture os ingredientes secos: farinha de trigo, açúcar mascavo, fermento, bicarbonato, canela e sal. Em outra tigela, bata os ingredientes líquidos: ovo, leite, manteiga e baunilha. Adicione os líquidos aos secos e misture delicadamente até incorporar. Acrescente a maçã ralada e misture suavemente. Divida a massa em forminhas para muffin untadas com manteiga e enfarinhadas com farinha de trigo, preenchendo 3/4 da capacidade. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 a 25 minutos, até que fiquem dourados e firmes. Deixe esfriar um pouco e polvilhe canela por cima. Sirva em seguida.

Donut com cobertura de chocolate Massa 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de fermento em pó

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 pitada de sal

1/2 xícara de chá de leite

1 ovo

2 colheres de sopa de manteiga derretida

1 colher de chá de essência de baunilha

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Cobertura de chocolate 100 g de chocolate meio amargo picado

meio amargo picado 1/4 de xícara de chá de creme de leite

Confeitos coloridos Modo de preparo Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar, o fermento, o bicarbonato e sal. Em outra tigela, misture o leite, o ovo, a manteiga derretida e a baunilha. Adicione os líquidos aos secos e misture até obter uma massa homogênea. Despeje a massa em uma forma de donuts untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo.

Leve ao forno preaquecido em 180 °C por 12-15 minutos, até que fiquem levemente dourados. Derreta o chocolate com o creme de leite no micro-ondas por 30 segundos, mexendo até ficar cremoso. Quando os donuts esfriarem, mergulhe a parte de cima no chocolate e finalize com confeitos coloridos. Sirva em seguida. Macaron de morango (Imagem: Olga Shusters | Shutterstock) Macaron de morango Ingredientes Macaron

125 g de farinha de amêndoas peneirada

125 g de açúcar de confeiteiro peneirado

3 claras de ovo

100 g de açúcar refinado

Corante alimentício rosa Recheio 100 g de chocolate branco picado

50 ml de creme de leite

1 colher de chá de extrato de baunilha

2 colheres de sopa de geleia de morango Modo de preparo Macaron Em uma batedeira, bata as claras em neve, começando em velocidade baixa e aumentando até formar picos firmes. Adicione o açúcar refinado aos poucos enquanto bate. Incorpore delicadamente a mistura de farinha de amêndoas e açúcar de confeiteiro com as claras batidas. Faça movimentos suaves de baixo para cima para não perder o ar das claras. Adicione o corante rosa e misture bem até a cor ficar uniforme.