5 formas de utilizar a palhinha na decoração

A palhinha indiana, também chamada de rattan, é um material versátil que conquistou espaço na decoração dos lares brasileiros, especialmente a partir dos anos 1950. Com sua textura natural e trançado delicado, ela adiciona um toque de aconchego e sofisticação a diversos estilos de ambiente, desde o clássico ao contemporâneo.

Com a estética que se conecta com a memória afetiva de muitos, ela também conta com uma elevada posição de estima na visão dos profissionais de arquitetura que adoram trabalhar com seu viés natural. A arquiteta Mari Milani endossa o coro e considera a palhinha uma aliada quando o intuito é acrescentar um toque convidativo, sensorial e natural aos projetos.