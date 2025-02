5 dicas para utilizar bebidas vegetais no processo de perda de peso

“As bebidas vegetais são ótimas fontes de nutrientes, desde que escolhidas com atenção. Muitas delas são enriquecidas com cálcio, vitaminas e proteínas, além de não conterem lactose, tornando-se uma opção viável para a maioria da população”, explica Mariana Brito.

Na hora de escolher a bebida vegetal, o ideal é optar por marcas que utilizam poucos ingredientes (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock)

3. Evite versões altamente processadas

Assim como acontece com os laticínios ultraprocessados, algumas bebidas vegetais contêm aditivos desnecessários, como óleos vegetais e conservantes. O ideal é optar por versões caseiras ou marcas que utilizam poucos ingredientes.

4. Consuma nos momentos estratégicos do dia

Inserir bebidas vegetais no café da manhã ou em lanches pode ser uma excelente maneira de prolongar a saciedade. “Uma boa opção é combiná-las com fibras, como chia e linhaça, para um efeito mais duradouro no controle do apetite”, sugere Mariana Brito.