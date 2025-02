7 receitas saudáveis com feijão-branco

Em um processador de alimentos, coloque o feijão-branco, a aveia, a cenoura, a cebola e o alho e processe até obter uma massa homogênea. Adicione o ovo e os temperos e processe novamente até misturar. Após, modele a massa no formato de hambúrgueres e disponha em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Retire do forno e sirva em seguida.

Batata-doce recheada com feijão-branco

Ingredientes

2 batatas-doces

1 xícara de chá de feijão-branco cozido e escorrido

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola-roxa descascada e picada

1 tomate sem sementes e picado

1 colher de chá de cominho em pó

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino

Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque as batatas-doce e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Enquanto isso, em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o tomate e o feijão-branco e tempere com cominho, pimenta-do-reino e sal. Cozinhe por 4 minutos, mexendo de vez em quando. Desligue o fogo e reserve. Retire as batatas-doces do forno, corte-as ao meio e retire um pouco da polpa com uma colher, criando espaço para o recheio. Recheie com a mistura de feijão-branco e decore com a salsinha. Sirva em seguida.