7 receitas de sucos verdes para ajudar a desinchar

Incorporar sucos verdes à sua dieta pode ser uma excelente estratégia para aliviar o inchaço e promover a digestão saudável. Cheios de nutrientes, fibras e propriedades desintoxicantes, essas bebidas também fornecem uma dose extra de vitaminas e minerais essenciais para o bem-estar geral. Geralmente, o inchaço é sentido por conta do acúmulo de água nas células, a famosa retenção de líquidos, que piora no calor devido à vasodilatação.

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

Suco verde de pepino com hortelã

Ingredientes

1 pepino picado

picado 5 folhas de hortelã

1 maçã-verde sem sementes e picada

Suco de 1/2 limão

200 ml de água de coco gelada

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

Suco verde de laranja e salsinha

Ingredientes

2 laranjas

1 ramo de salsinha

1 folha de couve

200 ml de água gelada

1 pedaço pequeno de gengibre

Modo de preparo

Descasque as laranjas, retire as sementes e corte em pedaços. Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

Suco verde de melão e hortelã

Ingredientes

2 fatias de melão picadas

5 folhas de hortelã

1 folha de couve

200 ml de água de coco gelada

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

No liquidificador, bata todos os ingredientes até obter um suco homogêneo. Se desejar, coe e sirva em seguida.