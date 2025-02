6 benefícios da laranja-amarga para a saúde e como usá-la

A laranja-amarga contém compostos como a sinefrina, que pode acelerar o metabolismo e auxiliar na queima de gordura. O estudo “Increase in the thermic effect of food in women by adrenergic amines extracted from Citrus aurantium“, publicado no Obesity Research & Clinical Practice, por exemplo, demonstrou que a sinefrina presente na fruta aumenta em 29% o gasto energético em mulheres quando consumida com a refeição. Quando ingerida sozinha, o aumento é de apenas 4%.

A laranja-amarga também é rica em antioxidantes, como flavonoides e vitamina C, compostos que ajudam a combater os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento precoce da pele. Para obter esse benefício, o óleo da fruta é o mais utilizado. No entanto, é importante ressaltar que o produto é fotossensibilizante, ou seja, não deve ser usado antes de se expor ao sol.

3. Reduz a ansiedade

Segundo a pesquisa “The Effects of Lavender and Citrus aurantium on Anxiety and Agitation of the Conscious Patients in Intensive Care Units: A Parallel Randomized Placebo-Controlled Trial“, publicada na revista científica BioMed Research International, a aromaterapia com óleos essenciais de lavanda e laranja-amarga foi capaz de reduzir a ansiedade e a agitação em pacientes conscientes na UTI.

Para chegar a esse resultado, o estudo reuniu pacientes conscientes internados em UTIs e os dividiu aleatoriamente em três grupos: aromaterapia com lavanda, aromaterapia com Citrus aurantium e placebo. Após os testes, em que o grupo placebo recebeu, além dos cuidados de rotina, 5 gotas de solução salina normal por 30 minutos, a análise concluiu que o nível de ansiedade nos grupos lavanda e laranja-amarga foi significativamente menor do que no grupo placebo, evidenciando a eficácia da aromaterapia na prática clínica.

4. Alivia a dor de cabeça

Além da ansiedade, a aromaterapia com óleo essencial de laranja-amarga pode aliviar as dores de cabeça. Isso porque seus compostos naturais têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que ajudam a diminuir a tensão muscular e aliviam a pressão que causa a dor. Isso ocorre porque o aroma da fruta promove o relaxamento, proporcionando a sensação geral de bem-estar.