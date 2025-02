5 dicas para ressignificar sua relação com o trabalho em 2025

A reinterpretação da relação com o trabalho surge como resposta às mudanças do mercado (Imagem: JLco Julia Amaral | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

O cenário profissional, desde a chegada da era da internet, está impregnado de mudanças que desafiam as dinâmicas tradicionais de trabalho. Contudo, nem mesmo com as diversas novidades está sendo possível conter os altos níveis de insatisfação da Geração Z no ambiente corporativo. Para se ter ideia, o relatório “Tendências de Gestão de Pessoas” de 2024, do Ecossistema Great People & GPTW, revelou que 68,1% do mercado de trabalho enfrenta dificuldades para lidar com a Geração Z.

Enquanto, por outro lado, os chamados Baby Boomers – que nasceram entre 1955 e 1964 – apresentam os menores índices de insatisfação. No contexto em que gerações diferentes enxergam o trabalho por horizontes também distintos, a ressignificação dessa relação surge como uma necessidade iminente, uma resposta às transformações sensíveis, tecnológicas, sociais e organizacionais que delineiam a era atual.

Portanto, enquanto profissionais, é necessário pensarmos no impacto que o processo de adaptação ao trabalho pode trazer às nossas vidas, e como podemos ressignificar a essência do setor e posição de atuação, buscando não apenas carreiras bem-sucedidas, mas também um significado mais profundo para as atividades laborais do cotidiano. Como as diversas gerações podem ressignificar o mercado de trabalho? É importante ressaltar que cada geração é moldada por distintos eventos sociais, os quais influenciam profundamente sua perspectiva em relação ao trabalho. No entanto, é fundamental compreender que, independentemente das diferenças geracionais, existem aspectos universais que todos podemos abordar no aprimoramento dessa experiência profissional.

Nesse sentido, destaco 5 dicas práticas que transcendem as barreiras geracionais e visam auxiliar o desenvolvimento profissional e pessoal de cada indivíduo por uma carreira mais gratificante e significativa. Confira! 1. Autoconhecimento e propósito Dedicar tempo ao autoconhecimento é essencial para repensar sua relação com o trabalho. Ao entender suas paixões, valores e habilidades, fica mais fácil alinhar sua carreira a um propósito pessoal que vá além da questão financeira. Ao descobrir o que realmente importa para você, será mais simples direcionar sua trajetória profissional para algo que traga satisfação e sentido.

2. Invista em networking Construir uma rede de contatos profissionais sólida é fundamental. Conecte-se com colegas, mentores e pessoas de diferentes gerações para compartilhar experiências e aprender com as diversidades de cada um. A troca e o apoio mútuo enriquecem sua trajetória profissional e oferecem novas perspectivas sobre o trabalho e seus desafios. O aprendizado contínuo aumenta as chances no mercado de trabalho (Imagem: Gorodenk | Shutterstock) 3. Desenvolvimento contínuo e aprendizado Invista constantemente no seu desenvolvimento profissional. Mantenha-se informado sobre as tendências e novas tecnologias da sua área. Procure cursos, workshops e mentorias que possam aprimorar suas competências. O aprendizado contínuo aumenta suas chances no mercado de trabalho e traz uma sensação de progresso e realização na carreira.

4. Flexibilidade e adaptação O mundo atual exige flexibilidade e a capacidade de se adaptar. Esteja disposto a explorar novas experiências, aprender coisas novas e se reinventar. Abra-se para diferentes áreas dentro da sua profissão e busque novas habilidades. Manter-se flexível não só ajuda a lidar melhor com as mudanças no ambiente de trabalho, mas também cria oportunidades de crescimento e inovação. 5. Equilíbrio entre vida profissional e pessoal Buscar um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal é essencial. Estabeleça limites claros, aprenda a dizer não quando necessário e reserve tempo para atividades que tragam prazer e bem-estar. Ao equilibrar essas áreas, você melhora sua qualidade de vida e consegue se preparar melhor para enfrentar os desafios profissionais com mais resiliência e foco. Por Mara Leme Martins