5 dicas para aproveitar o Carnaval sem descuidar da saúde

Com o Carnaval se aproximando, muitos brasileiros se preparam para os dias intensos de festas, blocos de rua e diversão. Mas o período requer atenção e preparo com a saúde para aguentar a folia, sem comprometer o bem-estar. Mariana Cristina Cabral Silva, coordenadora e professora do curso de Biomedicina da Faculdade Anhanguera, alerta que os excessos comuns nesse período podem comprometer o bem-estar físico e mental.

“Embora o Carnaval seja uma época de diversão, algumas ações podem prejudicar o corpo e a mente. O consumo excessivo de álcool, a falta de sono e o ritmo frenético de festas e desfiles podem sobrecarregar o organismo, causando desidratação, aumento da pressão arterial e até distúrbios emocionais. Além disso, os músculos e as articulações podem ser afetados por atividades físicas intensas sem o devido descanso e preparação”, explica.