4 dicas para a terceira idade aproveitar o Carnaval

Para o médico da área de Clínica Médica e Infectologia do AmorSaúde, Dr. Carlos Augusto Figueiredo Correia, priorizar locais seguros e ventilados, usar protetor solar, roupas e calçados confortáveis, também resguardando períodos para descanso são estratégias que garantem um melhor aproveitamento do feriado. “Além disso, é essencial hidratar-se constantemente, mesmo sem sentir sede”, recomenda.

O Carnaval movimenta foliões de todos os cantos para o maior feriado nacional, incluindo a população da terceira idade. No entanto, é preciso atenção e planejamento para não se descuidar da saúde, ainda mais considerando as altas temperaturas.

Em feriados prolongados, é comum que a alimentação saia da rotina. Entretanto, o esforço físico demandado para os blocos carnavalescos, somado ao calor, exige uma atenção especial ao que se está comendo e à regularidade dessas refeições. “Quando se trata das pessoas com mais 60 anos, a recomendação é priorizar alimentos leves, como saladas e carnes grelhadas. De lanche, frutas, castanhas e barras de cereais são boas opções para manter a energia”, explica o médico do AmorSaúde.

O médico também ressalta que as superfícies merecem atenção. “Prefira locais com piso nivelado e evite aglomerações que possam dificultar o equilíbrio”, acrescenta.

O planejamento é indispensável para não deixar de tomar as medicações. O médico recomenda caixas organizadoras para comprimidos e que podem ser facilmente transportadas em bolsas. Entretanto, também é preciso estar de olho a outro tipo de alerta: “não consuma álcool em excesso, especialmente se estiver tomando medicamentos que possam interagir com bebidas alcoólicas”, pontua o Dr. Carlos Augusto Figueiredo Correia.

4. Blocos mais adaptados

É possível que o Carnaval seja inclusivo e para todas as idades. No caso das pessoas da terceira idade, a aposta em algumas adaptações torna o momento ainda mais confortável e com chances reduzidas de acidentes. “Procure blocos voltados para a terceira idade ou locais com áreas de descanso e banheiros acessíveis. Pode-se levar uma cadeira dobrável ou almofada para garantir conforto nas pausas”, sugere o profissional.

Por fim, o médico afirma que a companhia de amigos e familiares é um modo de estar mais seguro. Mas, para aqueles que não optarem pelos blocos e desfiles tradicionais, eventos menores e mais tranquilos e festas temáticas podem ser uma ótima pedida para aproveitar o Carnaval.

Por Nayara Campos